M.Probierz i K.Grosicki przed meczem z Estonią: chcemy wypracować schematy

Biało-Czerwoni przygotowują się do barażowego meczu o awans na mistrzostwa Europy w Niemczech. Już jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie Polacy w półfinale zmierzą się z drużyną Estonii. Selekcjoner kadry Michał Probierz zapowiada, że zmian w taktyce będzie niewiele. — Trudno, żebyśmy ciągle zmieniali ustawienia przed każdym meczem, dlatego chcemy jakieś schematy wypracować — oznajmia Probierz.

Polscy piłkarze przygotowują się do meczu barażowego o awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy z Estonią (autor: RDC)

Polskich piłkarzy czeka ostatni etap walki o awans do mistrzostw Europy w Niemczech. W półfinale swojej ścieżki barażowej podejmą w czwartek na PGE Narodowym Estonię, a w ewentualnym finale zagrają pięć dni później na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia. W przypadku porażki w półfinale, spotkają się 26 marca towarzysko z przegranym z pary Walia - Finlandia.

Dziś jeszcze ostatni trening, lecz jak zapowiada selekcjoner kadry Michał Probierz, zmian w taktyce będzie niewiele.

— Trudno, żebyśmy ciągle zmieniali ustawienia przed każdym meczem, dlatego chcemy jakieś schematy wypracować z tymi zawodnikami, którzy na tych zgrupowaniach już byli, którzy są trzeci raz. Z wieloma tez pracowałem wcześniej, więc jest mi tez dużo łatwiej, bo jednak znam większość tych piłkarzy — mówi Probierz.

Na zgrupowanie powołany został skrzydłowy Kamil Grosicki, który w kadrze rozegrał już 87 spotkań.

— Zawsze daje z siebie wszystko, a stadion w Warszawie napędza całą drużynę do walki — mówi doświadczony reprezentant kraju — na Stadionie Narodowym mecze są szczególne dla mnie, dla moich kolegów, dla wszystkich nas. To jest zawsze miłe, jak dostawałem szansę od trenera wchodząc na boisko, jak kibice wspierali mnie dopingiem, oklaskami. To zawsze mnie buduje, że mimo swojego wieku, dużo dla tej reprezentacji przez ten czas zrobiłem, i dlatego jestem doceniany — podkreśla Grosicki.

Początek jutrzejszego spotkania o 20:45.

