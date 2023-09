Muzyka ponownie wypełni szpitalne korytarze. Artyści zagrają dla pacjentów Narodowego Instytutu Kardiologii 01.09.2023 09:39 Po wakacyjnej przerwie rusza druga edycja projektu: „W Rytmie Klasyki”, będącego cyklem wydarzeń kulturalnych dla pacjentów Narodowego Instytut Kardiologii (NIKard). W ramach tej inicjatywy planowana jest organizacja sześciu recitali fortepianowych muzyki klasycznej, rozrywkowej i filmowej. Pierwszy koncert odbędzie się we wtorek, 5 września, o godz. 14:00. Partnerem strategicznym projektu jest ORLEN. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio dla Ciebie.

Projekt: „W Rytmie Klasyki” to cykl wydarzeń kulturalnych dedykowany pacjentom Narodowego Instytutu Kardiologii. Inicjatywa ta ma na celu poprawę komfortu zdrowotnego pacjentów Instytutu oraz zadbanie o ich kondycję psychiczną podczas pobytu w szpitalu. Jej celem jest także wsparcie pacjentów w szybszym powrocie do zdrowia. Pierwsza edycja wydarzenia zgromadziła w sumie ponad 1500 osób. Obecnie rusza druga odsłona projektu.

- Pomysł zorganizowania koncertów w szpitalu spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony naszych pacjentów. Jak sami podkreślają, udział w wydarzeniach kulturalnych i bezpośredni kontakt z artystami i muzyką, wpływa nie tylko na poprawę ich nastoju, pozwala również spojrzeć na pobyt w szpitalu z innej perspektywy. Dla nas wszystkie te opinie są niezwykle cenne, dlatego podjęliśmy decyzję o kontynuacji tego projektu po wakacyjnej przerwie – mówi prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii i pomysłodawca projektu.

W ramach drugiej edycji projektu zaplanowano sześć recitali fortepianowych muzyki klasycznej, rozrywkowej i filmowej. Pierwszy występ odbędzie się we wtorek, 5 września, godz. 14:00 w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii (ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa-Anin). Podczas tego wydarzenia wystąpi Julia Łozowska. Pianistka zagra utwory F. Chopina (Ballada f-moll op. 52, Polonez-Fantazja As-dur op. 61), E.Satiego (Gymnopédie no. 1 Lent et douloureux) oraz L. van Beethovena (Sonata As-dur op. 110).

Julia Łozowska (22 l.) to jedna z najbardziej wyrazistych artystek młodego pokolenia. Obecnie kształci się w klasie prof. Arie Vardiego w Hochschule für Musik Theater und Medien w Hanoverze oraz w klasie prof. dr hab. Wojciecha Świtały na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Za swoją misję uważa wpłynięcie na zmianę w postrzeganiu muzyki klasycznej, zachęcając publiczność do doświadczania i przeżywania muzyki w unikalny sposób.

Pianistka jest laureatką wielu nagród i wyróżnień zdobytych w międzynarodowych konkursach, m.in. 1. nagrody ex aequo w 12. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Narvie (Estonia), 2. nagrody w VIII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Budapeszcie (Węgry), 2. nagrody w IV Międzynarodowym Konkursie w Ville de Gagny (Francja) czy 7. nagrody w I. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów w Pekinie (Chiny). Artystka reprezentowała również Polskę podczas XVIII. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie. Występowała w Salle Cortot i Bibliotece Polskiej w Paryżu, z Narodową Orkiestrą Symfoniczna Polskiego Radia, podczas Expo 2020 w Dubaju, w Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Lusławicach, Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, Filharmonii Narodowej, Filharmonii Bałtyckiej, Operze i Filharmonii Podlaskiej, Łazienkach Królewskich, Zamku Królewskim, Pałacu Prezydenckim, w Żelazowej Woli, a także w Niemczech, Austrii i Hiszpanii. Jest stypendystką Bridge to the Future – Funduszu Wsparcia Młodych Artystów - Muzyków oraz została objęta Programem Indywidualnej Opieki Artystycznej w ramach stypendium „Music Masterclass” Fundacji Fabryki Norblina. Otrzymała również stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezesa Rady Ministrów.



Projekt „W Rytmie Klasyki” od samego początku uzyskał wsparcie ORLENU. Jako Partner Strategiczny drugiej edycji tej inicjatywy, firma sukcesywnie wzmacnia współpracę z Narodowym Instytutem Kardiologii. – Jesteśmy największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, co potwierdza między innymi 1. miejsce w rankingu TOP 500 CEE 2021. Cieszymy się, że możemy wesprzeć kolejną odsłonę tego innowacyjnego programu, który pomaga pacjentom szpitala w szybszym powrocie do zdrowia. Takie działania wpisują się w realizowany przez nas program społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Grzegorz Bałkowiec, dyrektor Biura Sponsoringu Sportu i Projektów Społecznych ORLEN S.A.

Muzyka nie tylko poprawia nastrój, ale jest również w stanie zmienić kliniczny obraz choroby, mając wpływ na szeroko pojmowane odczucie dobrostanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego chorego. Znaczenie muzyki podkreśla również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), rekomendując ją jako sposób na poprawę jakości życia. Idea projektu: „W Rytmie Klasyki”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Kardiologii wpisuje się w ten trend.

***

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie (NIKard) jest głównym klinicznym ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym w Polsce o najwyższym stopniu referencyjności, ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii oraz dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym w kraju. Od ponad 40 lat inicjuje i upowszechnia nowoczesne metody leczenia, przyczyniając się do rozwoju polskiej kardiologii i kardiochirurgii. Główne kierunki działalności klinicznej Instytutu koncentrują się na interwencyjnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, wadach nabytych i wrodzonych leczeniu zaburzeń rytmu serca, leczeniu kardiochirurgicznym i transplantacji serca oraz diagnostyce obrazowej.