Jubileuszowa, warszawska Wystawa Tutanchamona przyciąga tłumy odwiedzających! 14.12.2022 12:50 100-lecie sensacyjnego odkrycia grobowca egipskiego faraona stało się znakomitą okazją do zaprezentowania wystawy dedykowanej największemu fenomenowi archeologicznemu w historii, który nieustannie inspiruje wielu badaczy. Warszawska wystawa poświęcona temu epokowemu wydarzeniu cieszy się ogromną popularnością i potrwa aż do końca kwietnia 2023 roku. Organizatorzy już w tej chwili mogą mówić o dużym sukcesie frekwencyjnym.

patronaty

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 26 października br. Ponad tysiąc eksponatów można podziwiać w Warszawie, w Muzeum Nowa Praga, przy ul. Jagiellońskiej 82A. Ż adne inne muzeum na świecie nie oferuje tego typu ekspozycji, nie dziwi więc fakt, że wystawę na świecie obejrzało ponad 6,5 miliona osób, do których dołączyły tysiące miłośników starożytnego Egiptu znad Wisły. Organizatorem wydarzenia jest JVS Group.

Na główną ekspozycję wystawy składają się: unikalna rekonstrukcja komory grobowca egipskiego faraona oraz idealnie odwzorowane repliki jego zdumiewających zabytkowych skarbów, znalezione w Dolinie Królów przez Howarda Cartera – brytyjskiego archeologa, odkrywcę grobu Tutanchamona. Wśród skarbów podziwiać można złocone kaplice, które służyły jako osłony dla królewskiego sarkofagu, posągi strażników oraz łodzie, pośmiertny środek transportu dla Tutanchamona w zaświatach.

Warszawska wystawa pozwala poznać tę pełną zwrotów akcji historię, odkryć fragment tajemnic faraona i doświadczyć jego spuścizny kulturowej, którą pozostawił światu. Organizator zachęca, by w fascynującą wyprawę do czasów Tutanchamona wybrali się nie tylko miłośnicy archeologii i cywilizacji starożytnego Egiptu, ale także rodziny z dziećmi, uczniowie i studenci, dla których wystawa może stanowić doskonałe uzupełnienie lekcji historii, geografii oraz sztuki. Na młodszych uczestników wystawy czeka dostosowany do nich Szlak Dziecięcy, a także specjalna strefa rzeczywistości, która dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Wystawa "Tutanchamon - Grobowiec i Skarby" została stworzona przy pomocy najnowocześniejszych technologii, zwiedzać można ją z darmowym audioprzewodnikiem. Czynna jest codziennie od 9:00 do 20:00 (ostatnie wejście o 18:00). Bilety są dostępne online i na miejscu w kasie biletowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.tut-warszawa.pl/