GIEŁDY PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30.11.2022

patronaty

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON



oraz

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

zapraszają na:

GIEŁDY PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GIEŁDY PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

które odbędą się w następujących lokalizacjach :

Bydgoszcz -1 grudnia 2022, godz. 1000-14.oo, Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. A. Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz, Budynek K, aula K001

Gdańsk – 1 grudnia 2022, godz. 10.00-14.oo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,

ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-980 Gdańsk

Katowice – 1 grudnia 2022, godz. 10.00-14.oo, Akademia Górnośląska budynek C, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice

Rzeszów – 1 grudnia2022, godz. 10.00-14.oo, Sala kolumnowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Warszawa – 1 grudnia 2022, godz. 10.00-14.oo, Mazowiecki Instytut Kultury, Elektoralna 12,

00-139 Warszawa

Poznań – 5 grudnia 2022, godz. 10.00-14.oo, Sala konferencyjna, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Wrocław – 6 grudnia 2022, godz. 10.00-14.oo, Wrocławski Park Technologiczny, ul. Duńska 9,

54-427 Wrocław- Budynek Delta

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Osoby z niepełnosprawnościami nie różnią się od innych, mają takie same potrzeby, pragnienia, aspiracje, wrażliwość, a także wewnętrzną siłę do kierowania swoim życiem. Dla osoby z niepełnosprawnością praca jest szansą na realizację działań o charakterze zawodowym i społecznym. Praca daje nam korzyści materialne, dzięki czemu możemy opłacać rachunki i robić zakupy, daje poczucie niezależności finansowej. Dzięki temu, że pracujemy, stale podnosimy swoją wiedzę, rozwijamy się. Praca to również ludzie. Na co dzień spotykamy się z naszymi współpracownikami, spędzamy razem dużo czasu, nierzadko spotykamy się również nieformalnie poza miejscem pracy. W związku z tym nierzadko w miejscu pracy rodzą się prawdziwe przyjaźnie, które trwają latami.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych postanowiły zorganizować cykl giełd pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Poszukiwanie wymarzonej pracy, a z drugiej strony wyszukanie odpowiedniego kandydata na wolne stanowisko pracy, to niełatwy i często czasochłonny proces. W tym celu najczęściej wykorzystywany jest Internet. Można znaleźć tam różne oferty pracy oraz w łatwy i szybki sposób zgłosić swoją kandydaturę. Giełda Pracy to doskonała okazja do poznania aktualnych ofert pracy w przedsiębiorstwach działających w różnorodnych branżach. Wielką zaletą giełdy jest możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy, praktyki lub stażu z pracodawcami w warunkach mniej formalnych niż podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkania tego typu pozwalają również na wzajemne przedstawienie potrzeb i oczekiwań dwóch stron.

Serdecznie zapraszamy pracodawców oraz osoby z niepełnosprawnościami na giełdy pracy.

Dlaczego warto przyjść?

Na Giełdzie Pracy spotkasz pracodawców, dla których osoba z niepełnosprawnością może być pełnosprawnym pracownikiem.

Prosimy o zabranie ze sobą kilku egzemplarzy CV.

Zarejestrujemy Cię w naszej bazie osób poszukujących pracy!