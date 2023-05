Dzień Szkocki w Jadowie 17.05.2023 11:02 Po raz kolejny w lipcu (sobota, 1 lipca) w Jadowie pod Warszawą odbędzie się Dzień Szkocki. Będzie to trzecia edycja wydarzenia, które w poprzednich latach odbiło się szerokim echem w mediach – napisał o nim nawet brytyjski „The Times”. Czego możemy spodziewać się w tym roku? Szczegóły zdradza organizator – Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne.

Dzień Szkocki jest imprezą plenerową, która ma przypominać o szkockich osadnikach mieszkających w gminie Jadów w XIX wieku. Dlatego w programie znalazły się takie wydarzenia jak: występ zespołu dudziarzy czy degustacja whisky przygotowanej specjalnie z myślą o jadowskich Szkotach. Będą też tradycyjne potrawy szkockie, mecz piłki nożnej, kino plenerowe, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji.

„Dzień Szkocki w Jadowie to radosne i rodzinne wydarzenie, które organizujemy z myślą o wszystkich, którzy chcieliby poznać szkocką kulturę – od fanów serialu „Outlander” po koneserów szkockiej whisky oraz tych, którzy z krajem wrzosowisk i jednorożców nie mieli wcześniej styczności. Będzie to znakomita okazja do tego, aby wszystkimi zmysłami poczuć ten niepowtarzalny klimat. Każdy znajdzie tu coś dla siebie”, mówi Marek Suchocki, prezes Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego.

Skąd Szkoci w Jadowie

Sam pomysł Dnia Szkockiego to efekt pasji członków Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego. Trzy lata temu postanowili zrewitalizować cmentarz szkocki, znajdujący się na terenie ich gminy. Mieszkańcy Jadowa wiedzieli o istnieniu tego cmentarza, ale nikt szczególnie nie interesował się tematem. Działania Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego doprowadziły do rewitalizacji cmentarza i organizacji pierwszego Dnia Szkockiego z udziałem m.in. przedstawicieli St. Andrew’s Foundation. Powyższe działania zostały docenione nagrodą Super Samorząd w ramach akcji „Masz Głos” Fundacji Batorego. Nie dziwi więc, że Stowarzyszenie postanowiło kontynuować tak udaną inicjatywę.

W sobotę 1 lipca Stowarzyszenie zaprasza na trzecią edycję imprezy przede wszystkim mieszkańców powiatu wołomińskiego, turystów odwiedzających pobliskie tereny w okresie wakacyjnym, ale i gości z zagranicy zainteresowanych kulturą szkocką.

Organizatorami tegorocznej edycji Dnia Szkockiego są: Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne oraz St. Andrew’s Foundation. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Wielkiej Brytanii. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Dla Ciebie. Partnerami wydarzenia są Koleje Mazowieckie, Oddział Warszawski PTTK, Loża Dżentelmenów oraz Idziemy na Whisky.

Zadanie publiczne pod nazwą Dzień Szkocki w Jadowie 2023 dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków Miasta i Gminy Jadów.

♦♦♦

Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne działa od ponad trzech lat. To kilkunastu pasjonatów lokalnej historii, którzy stworzyli i prowadzą muzeum w budynku użyczonym przez gminę. Prężnie działająca sekcja detektorystyczna stowarzyszenia ma na swoim koncie odnalezienie największego tego typu skarbu krzyżackich kwartników na Mazowszu.