31. Bieg Konstytucji 3 Maja 28.04.2023 15:36 W długi weekend po raz kolejny wystartuje 31. Bieg Konstytucji 3 Maja, należący do słynnej Warszawskiej Triady Biegowej “Zabiegaj o pamięć”! 4 tysiące biegaczy ruszy ulicami stolicy na zupełnie nowej, widowiskowej trasie przez centralny punkt miasta - Most Poniatowskiego. Start i meta na Nowym Świecie - taką trasą na dystansie 5 kilometrów nie biegł jeszcze nikt!

31. Bieg Konstytucji 3 Maja wystartuje o godzinie 10:00 na ul. Nowy Świat na wysokości ul. Foksal. 5 minut później na trasę wyruszą też zawodnicy nordic walking. Na mecie na wszystkich uczestników będą czekać wyjątkowe medale nawiązujące motywem do podpisania Konstytucji 3 maja. Szybka i wygodna trasa oraz zapowiadana sprzyjająca - wiosenna pogoda to okazja do sprawdzenia swojej aktualnej formy biegowej. O popularności wydarzenia świadczy fakt zapełnienia miejsc startowych - osiągnięto limit uczestników!

Impreza należy do cyklu tworzącego Ligę Mistrzów Warszawy – wyjątkową klasyfikację, która prowadzona jest na podstawie 5 biegów: 17. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego, 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego oraz 3 biegów wchodzących w skład Warszawskiej Triady Biegowej “Zabiegaj o Pamięć”. Udział w projekcie jest bezpłatny a ranking bierze pod uwagę uczestników biegów - nie potrzebne są zapisy ani zgłoszenia.

Biuro Zawodów nadchodzącego biegu mieści się w Ośrodku AKTYWNA WARSZAWA na Solcu (Solec 71, 00-402 Warszawa). Pakiety startowe na biegacze odbiorą w następujących dniach:

● 27.04.2023 r. w godzinach 14:00-20:00 (czwartek)

● 28.04.2023 r. w godzinach 10:00-20:00 (piątek)

● 02.05.2023 r. w godzinach 10:00-20:00 (wtorek)

UWAGA! W dniu biegu - 3.05.2023 r. w godzinach 7:00 – 9:00 – swoje pakiety odbiorą wyłącznie zawodnicy spoza Warszawy, którzy wcześniej opłacili swój start.

Biuro Zawodów w dniu biegu mieścić się będzie na terenie boisk przy XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego – wejście od ulicy Mikołaja Kopernika. Tam znajdą się także depozyty dla uczestników biegu.

Więcej szczegółowych informacji: https://bieg3maja.pl/

Do zobaczenia już 3 maja!

♦♦♦

Ważne dla mieszkańców i kierowców okresowe zmiany w organizacji ruchu wokół trasy zostaną wprowadzone w dniu 3 maja w godzinach 05:00–12.00.

Trasa 31. Biegu Konstytucji 3 Maja

- Przebieg tegorocznej imprezy jest wyjątkowo atrakcyjny, pełen pięknych widoków, pozwalający uczestnikom podziwiać Warszawę z perspektywy obu stron Wisły. Chodziło o to, aby cztery tysiące zawodników celebrujących z nami święto poczuło miejsce, w którym powstała idea tego kluczowego dla polskiej historii aktu prawnego. Jesteśmy pewni, że to się uda – mówi Magda Skrocka, Dyrektor Warszawskiej Triady Biegowej.

Trasa została wytyczona przez ścisłe centrum Warszawy osią Alej Jerozolimskich i zakłada dwukrotne przekroczenie Wisły mostem Poniatowskiego. Start i meta są zlokalizowane na ul. Nowy Świat, zawodnicy miną kolejno: rondo de Gaulle'a ze słynną palmą, Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Most Poniatowskiego i Rondo Waszyngtona. Powrót - tą samą trasą, mijając Stadion Narodowy, plażę na Saskiej Kępie, z widokiem na panoramę całej lewobrzeżnej Warszawy.

Tak malowniczą i położoną w centrum stolicy trasą nie biegł jeszcze nikt! Dla uczestników wydarzenie będzie okazją do zawalczenia o znakomity wynik i szansą na podziwianie nadwiślańskich widoków.

Organizacja ruchu w dniu imprezy

Zmiany organizacji ruchu na ul. Nowy Świat do ronda gen. De Gaulle’a zaczną obowiązywać od godziny 05:00. Trasa biegu pomiędzy rondami De Gaulle’a i Waszyngtona zostanie wyłączona z ruchu na całej długości w godzinach 9:30 do 11:30.

Przez cały czas trwania biegu utrzymany zostanie ruch na rondzie Waszyngtona w relacjach:

Francuska —> Waszyngtona oraz Waszyngtona —> Zieleniecka.

Przywrócenie ruchu na ul. Nowy Świat do Ronda gen. Charles’a de Gaulle’a nastąpi od godziny 12:00.

- Trasa biegu i wynikające z niej zmiany w organizacji ruchu w dniu 3 maja zostały zaplanowane tak, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców Warszawy. Naszym celem jest uatrakcyjnienie święta dla wszystkich, w tym biegaczy, kibiców, turystów i Warszawiaków. Chcemy żeby ten sposób świętowania był powodem do dumy mieszkańców stolicy – mówi Magda Skrocka.

Wszelkie szczegóły związane z organizacją ruchu znajdują się na stronie https://bieg3maja.pl/drogowy/.