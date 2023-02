W Ostrołęce zamiast stadionu, zakład opiekuńczo-leczniczy Alicja Śmiecińska 25.02.2023 14:56 Ostrołęka zmienia listę priorytetowych inwestycji. Na remont stadionu brakuje pieniędzy, w tym roku wystarczy tylko na nowe boisko - mówi prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Powstać ma za to zakład opiekuńczo-leczniczy.

Ratusz w Ostrołęce (autor: Piotr Brichacek (Briho), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

- W tym momencie, w pierwszej kolejności, stawiamy na budowę boiska naturalnego, na co otrzymaliśmy dotację Ministerstwa Sportu. Chcemy przebudować istniejącą murawę w ramach własnych środków, bo nie będzie to aż tyle kosztowało. Jeżeli nam się to uda w tym roku, do końca tego roku, to w przyszłym roku chcemy wybudować bieżnię lekkoatletyczną. Możliwe, że z dotacji Ministerstwa Sportu. Natomiast trybuna będzie musiała poczekać - tłumaczy Kulik.



Ogłoszono już za to przetarg na wyburzenie starych budynków po dawnym szpitalu.

- My ten wniosek o budowę stadionu wycofaliśmy. Złożyliśmy jakby nowy projekt. W ramach tych pieniędzy, które otrzymaliśmy z rządu, chcemy wybudować nowy zakład opiekuńczo-leczniczy na terenie starego szpitala. I w tej chwili mamy już postępowanie przetargowe na wyburzenie starej części. Chcielibyśmy przystąpić do jego budowy - wyjaśnia prezydent.



Nowy ZOL ma powstać przy ul. Sienkiewicza.

