Zakaz spożywania wody w Leoncinie niezasadny? „Bakterii nie ma i moim zdaniem nie było” Adam Abramiuk 12.08.2024 13:12 Władze Leoncina w powiecie nowodworskim chcą, żeby sanepid zdjął zakaz spożywania wody. Ich zdaniem w wodociągach wcale nie ma niebezpiecznych bakterii. W piątek inspekcja sanitarna wskazała obecność enterokoków i bakterii e-coli. Gmina przeprowadziła jednak także badania na własną rękę i te zanieczyszczeń nie wykazały.

Woda (autor: pexels)

Zakaz spożywania wody w Leoncinie niezasadny? Zdaniem władz gminy w wodociągu nie ma niebezpiecznych bakterii, chociaż badania inspekcji sanitarnej wykazały obecność enterokoków i bakterii e-coli.

- Myśmy w piątek zrobili badania, otrzymaliśmy już wyniki i według naszych badań tam żadnych bakterii w tej wodzie nie ma. I moim zdaniem tam w ogóle nigdy ich nie było. Myśmy już pierwsze informacje otrzymali w sobotę, drugie w niedzielę, że wszystko jest w porządku. Dzisiaj się potwierdziło rano, że wszystko jest w porządku - mówi zastępca wójta Bernard Dariusz Mucha.



Urzędnik zaznaczył, że będzie rozmawiał z sanepidem, żeby inspekcja cofnęła swoją decyzję.

- Będziemy dociekać, czy próbka została właściwie pobrana - dodaje Mucha. - Mam wątpliwości co do tego sposobu pobierania próbek i całej tej procedury, ponieważ te bakterie się wykrywa po 72 godzinach, a jeżeli próbki były pobierane z 7., a 9. już była decyzja, to nie upłynęły 72 godziny. Ale to będziemy sobie z powiatowym inspektorem wyjaśniać - wskazuje.



- Mieszkańcy mają cały czas zapewnioną wodę pitną - podkreśla Mucha. - W dwóch punktach jest woda w zbiornikach do dyspozycji mieszkańców. Osoby potrzebujące mają wodę dostarczaną w pojemnikach plastikowych, takich bańkach 5 litrowych - tłumaczy.

To kolejny taki przypadek na Mazowszu w ostatnim czasie, gdzie sanepid wykrył niebezpieczne bakterie w wodociągu. W lipcu przez dwa tygodnie bez wody byli mieszkańcy Broku w powiecie ostrowskim.

Czytaj też: Ciało 64-latki znalezione na polu kukurydzy. Zatrzymano syna kobiety