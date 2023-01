Związywanie pacjentów bez powodu? Wojewoda zawiadamia prokuraturę ws. domu opieki w Konstancinie Cyryl Skiba 03.01.2023 11:54 Związywanie pacjentów bez powodu, zbyt mało personelu, i braki w dokumentacji – wojewoda mazowiecki ma zastrzeżenia do domu opieki w Konstancinie i zawiadamia prokuraturę. Chodzi o Europejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych przy Bolesława Prusa, gdzie na stałe mieszka 20 podopiecznych.

Wojewoda zawiadamia prokuraturę ws. domu opieki w Konstancinie (autor: Dom Opieki Konstancin – Europejskie Centrum Opieki Dla Osób Starszych)

Z kontroli przeprowadzonych w październiku, na początku i pod koniec grudnia wynika, że Europejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych przy ul. Prusa w Konstancinie jest zbyt mało personelu, nie ma też zaleceń lekarskich i gospodarki lekowej. Poza tym są braki w dokumentacjach medycznych, a także tych dotyczących zatrudnienia personelu.

Były też przypadki niczym nieuzasadnionego związywania pacjentki na wózku inwalidzkim. W ośrodku ma również panować ogólny nieporządek.

Wojewoda w tej sprawie zawiadomił już prokuraturę w Piasecznie – chodzi o niewłaściwe sprawowanie opieki, co może zagrażać życiu i zdrowiu pacjentów. Urzędnicy poprosili także o przeprowadzenie dodatkowych kontroli przez sanepid i Państwową Inspekcję Pracy.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono:

brak dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług opiekuńczych,

brak dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę przez pracowników,

brak zaleceń lekarskich,

nieutrzymanie porządku.

To nie pierwszy raz, gdy wojewoda ma zastrzeżenia do tego ośrodka. W 2020 roku wykazano złe warunki m.in. w łazienkach. Po tamtej kontroli właściciel obiektu zastosował się do zaleceń.

