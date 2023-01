Zdecyduj, kto zostanie Sportowcem Roku na Mazowszu! Głosowanie tylko do jutra

To już ostatnie chwile na wybranie swojego faworyta w plebiscycie Magazynu Sportowego Radia dla Ciebie na Sportowca Roku na Mazowszu. Jeszcze tylko do jutra można zagłosować na jednego z dwunastu kandydatów. To nasi słuchacze i internauci zadecydują, to zostanie Sportowcem Roku 2022 na Mazowszu.