Wójt Jaktorowa skazany. Mieszkańców czekają przedterminowe wybory Adam Abramiuk 17.05.2023 09:34 Wójt Jaktorowa z powiatu grodziskiego został skazany przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie. Chodzi o niedopełnienie obowiązków w sprawie sprawdzania wyborców. Maciej Ś. został skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Musi też zapłacić 15 tys. zł grzywny. Ma również zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 3 lata, co oznacza, że w gminie trzeba przeprowadzić przedterminowe wybory.

Wójt Jaktorowa skazany przez sąd rejonowy w Żyrardowie. (autor: Andrzej Błaszczak, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

Mieszkańcy Jaktorowa w powiecie grodziskim wybiorą nowego wójta. Dotychczasowy — Maciej Ś. — przegrał sprawę sądową, która ciągnęła się od 2014 roku.

Miał on nie dopełnić obowiązku przez sprawdzenie, czy osoba wnosząca o wpisanie do rejestru wyborców, faktycznie mieszka na terenie gminy. Dotyczyło to 15 nazwisk.

Co czeka gminę Jaktorów, tłumaczy rzecznik gminy Sławomir Kamiński.

— Będą zachowane wszelkie procedury. Pan wojewoda w ciągu dwóch tygodni wyznaczy komisarza. Komisarz przychodzi i będzie sprawował władzę w gminie Jaktorów i jednocześnie będzie przygotowywał wybory przedterminowe, które najprawdopodobniej odbędą się za kilka miesięcy — wyjaśnia Kamiński.

Wstępnie Maciej Ś. został skazany przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu do roku, grzywnę 15 tys. zł i zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 3 lata.

Wójt się odwołał od wyroku, jednak teraz Sąd Okręgowy w Płocku podtrzymał wcześniejszą decyzję. Wyrok jest prawomocny.

