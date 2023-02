Szukam pracownika "z jajami". Nietypowe ogłoszenie o pracę w Kobyłce Cyryl Skiba 02.02.2023 12:06 Burmistrz Kobyłki zaskoczyła ogłoszeniem o pracę. Edyta Zbieć umieściła w mediach społecznościowych ofertę pracy w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miasta. "Jeśli nie boisz się wyzwań, telefonów z informacjami "że jesteś złodziejem, idiotą i ku...ą". Masz tzw. „jaja” - to jest wymarzona praca dla ciebie" - zachęca burmistrz.

UM w Kobyłce (autor: FB/Kobyłka)

Pani burmistrz na swoim oficjalnym profilu szuka pracownika. "Jeśli wiesz, że budżet miasta to ograniczone środki na łatanie dziur i równanie dróg, a do tego potrafisz to wytłumaczyć ludziom w sposób przystępny i kulturalny - to wymarzona praca dla ciebie."

Poza tzw. "jajami", wymagania niezbędne wobec kandydat na stanowisko kierownika w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Miasta Kobyłka to:

• obywatelstwo polskie;

• wykształcenie wyższe;

• minimum 5-letni staż pracy;

• znajomość przepisów ustaw o drogach publicznych; o samorządzie gminnym; prawo budowlane; prawo energetyczne; prawo wodne; ustawa

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy;

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych;

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

• nieposzlakowana opinia

W ogłoszeniu pojawiła się też niejasna, alej jednak zapowiedz pensji. "Jeśli lubisz pieniądze, które podobno szczęścia nie dają, ale pozwalają godnie żyć, to musisz wiedzieć że nie mam węża w kieszeni i dobrze zapłacę za twoją uczciwą pracę"



Pod tą ofertą pracy pojawiła się lawina komentarzy. W większości pozytywnych.

Czytaj też: Rekordzista odpracował 80 tys. zł. Efekty programu oddłużania mieszkań komunalnych