Milion złotych od Mazowsza na odbudowę spalonego przedszkola w Przemiarowie Alicja Śmiecińska 03.09.2024 14:28 Spalone przedszkole w Przemiarowie w gminie Pułtusk zostanie odbudowane ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego — na ten cel przeznaczono milion złotych. Obecnie dzieci korzystają z uprzejmości sąsiadującej szkoły. — Mieszczą się, ale warunki rzeczywiście są słabe — mówi pełniąca obowiązki burmistrza Pułtuska Marzena Cendrowska.

Spalone przedszkole w Przemiarowie zostanie odbudowane (autor: GOV/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy)

Spalone przedszkole w Przemiarowie w gminie Pułtusk zostanie odbudowane. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel milion złotych. Do pożaru doszło w lutym ubiegłego roku, zaraz po oddaniu obiektu do użytku. Spłonął wtedy dach, ale budynek został zniszczony wskutek akcji gaśniczej.

Pełniąca obowiązki burmistrza Pułtuska Marzena Cendrowska informuje, że obecnie przedszkolaki wróciły do podstawówki, jest tam jednak ciasno.

— One korzystają z uprzejmości sąsiadującej szkoły. Mieszczą się, ale warunki rzeczywiście są słabe — zaznacza Cendrowska.

Dzięki dofinansowaniu dzieci będą miały szanse na naukę w godnych warunkach.

— Dachem się zajmiemy, bo chodzi o to, żeby zabezpieczyć przed zmianami atmosferycznymi. No i elektryką. Będziemy się starali, żeby te dzieci mogły już wejść do tego swojego przedszkola od 1 września, ale następnego roku 2025 — mówi Cendrowska.

Na pokrycie całkowitego kosztu odbudowy w budżecie województwa mazowieckiego zabezpieczono na przyszły rok 2 mln zł

