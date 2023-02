Ruszył nabór wniosków o 500+ na kolejny okres Cyryl Skiba 01.02.2023 08:38 Od dzisiaj można składać wnioski o 500+ na nowy okres. Zakład Ubezpieczeń Społecznych tłumaczy, że chodzi o czas wypłacania świadczeń od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Rusza nabór wniosków o 500+ (autor: Pexels)

- Świadczenie wychowawcze 500 + przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów rodziny. Żeby otrzymać świadczenie trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć przez portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną - informuje rzecznik prasowy mazowieckiego ZUS, Wojciech Ściwiarski.

Można też skorzystać z bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne.

- Tylko w 2022 roku ZUS przyznał świadczenie wychowawcze na 8 milionów dzieci i przekazał łączną kwotę rodzicom i opiekunom w wysokości 21,7 mld zł. W województwie mazowieckim wypłacono łącznie prawie 3,5 mld zł na 1,3 mln dzieci - dodaje rzecznik.

Od dzisiaj wniosek o świadczenie można złożyć na swoim telefonie lub tablecie.

- Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500+. Jeśli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to klient może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient może je edytować - podkreśla Ściwiarski.

Każdy prawidłowo złożony wniosek w terminie między 1 lutym, a 30 kwietnia 2023 roku sprawi, że pieniądze trafią do zainteresowanych do 30 czerwca. W przypadku wniosku złożonego w maju ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce.

