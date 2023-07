Przewozy autobusowe z dofinansowaniem. Wojewoda podpisał umowy RDC 21.07.2023 21:22 Przewozy autobusowe z dofinansowaniem - ponad 1,2 mln zł w ramach trzeciego naboru wniosków dla województwa mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński podpisał dziś umowy z przedstawicielami samorządów na objęcie transportu publicznego w 2023 r. dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Uda się uruchomić 38 połączeń lokalnych.

Tobiasz Bocheński (autor: PAP/Marcin Obara)

Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński podpisał w piątek - w ramach trzeciego naboru wniosków - 14 umów z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych transportu publicznego. Umowy pozwolą na przekazanie samorządom ponad 1,2 mln zł na uruchomienie 38 połączeń lokalnych o łącznej długości 848,4 km.

Bocheński przypomniał w piątek, że w 2019 roku zapadła strategiczna decyzja rządu, aby powołać Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, który ma na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i zwiększenie integracji społecznej i ekonomicznej województwa.

- Fundusz dąży do tego, aby niezależnie, gdzie kto mieszka, czy w małej gminie, małej miejscowości, małej wsi, czy w większym mieście, miał możliwość korzystania z komunikacji autobusowej w taki sposób, w takim natężeniu, aby ten rozkład jazdy był tak skonstruowany, aby każdy mógł dojechać do pracy, do szkoły, w inne miejsca, odwiedzać znajomych - mówił Bocheński.

108 mln zł

Dodał, że w tym roku na Mazowszu na fundusz przeznaczono 108 milionów złotych, które przekłada się na 923 linie komunikacyjne, które swoją długością obejmują 29,5 tysiąca km w całym województwie.

- W 2019 r. było tylko 33 organizatorów (przewozów - red.), gdy rozpoczęliśmy ten proces w województwie mazowieckim. Dzisiaj, gdy mamy rok 2023, takich organizatorów jest już 118. To pokazuje jak przez ten czas, przez te cztery lata, ten program okazał się sukcesem - mówił wojewoda.

Na mocy zawartych umów do przedstawicieli 14 samorządów trafi dopłata o łącznej wysokości 1 284 763,57 zł. Środki te stworzą możliwość uruchomienia w sumie 38 lokalnych połączeń, o łącznej długości 848,4 km. Dofinansowanie trafiło do gmin: Zakrzew, Kołbiel, Warka, Gózd, Prażmów, Wolanów, Teresin, Stara Biała, Bodzanów, Promna, Gąbin, a także do Związku Powiatowo-Gminnego "Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe", Związku Powiatowo-Gminnego "Grodziskie Przewozy Gminno-Powiatowe" i Powiatu Grójeckiego.

W ramach trzech tur zawarto łącznie 145 umów ze 105 gminami, 36 powiatami i 2 związkami powiatowo-gminnymi na kwotę 108 645 827,83 zł. Środki te stworzyły możliwość uruchomienia w sumie 923 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 29 450,865 km.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

