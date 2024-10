„Twoje Mazowsze” z Piaseczna w Polskim Radiu RDC. Piotr Łoś zaprasza na odkrywanie miasta z wielkimi tradycjami Adam Abramiuk 12.10.2024 04:43 W Polskim Radiu RDC kontynuujemy naszą podróż przez region – już dziś w audycji „Twoje Mazowsze” nasz niezastąpiony Piotr Łoś odwiedzi podwarszawskie Piaseczno. – Będziemy rozmawiać z historykami, ale nie tylko, będą także przedstawiciele ludzi kultury, więc dowiemy się, co piszczy w kulturze w Piasecznie – zaprasza Łoś.

Twoje Mazowsze w Milanówku/zdjęcie ilustracyjne (autor: RDC)

Mimo że współcześnie służy jako „sypialnia” stolicy, jest miastem z wielkimi tradycjami. W Polskim Radiu RDC razem z Piotrem Łosiem odwiedzamy dziś Piaseczno.

– Myślę, że tak nie do końca dobrze znamy to miasto, więc postaramy się je poznać chociażby przez fotograficzny plener. Polegał on będzie podobno na tym, że fotografowie będą fotografować panie warszawskie, czyli te panie, które z wielką pasją ubierają się w stroje z epoki – mówi Piotr Łoś.

Od pewnego czasu otwarte jest też Muzeum Piaseczna.

– Mieści się ono w trzech obiektach: w starej plebanii, w tzw. poniatówce oraz w Domu Zośki, który jest już w Zalesiu. To historyczne miejsce, rodzinny dom profesorostwa Zawadzkich, a stamtąd właśnie wywodzi się ich syn Tadeusz „Zośka” Zawadzki, żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej – dodaje Łoś.

Zapraszamy również na rozmowy ze wspaniałymi gośćmi.

– Będziemy rozmawiać z historykami, ale nie tylko, będą także przedstawiciele ludzi kultury, więc dowiemy się, co piszczy w kulturze w Piasecznie. A jeśli chodzi o historię, to gość będzie naprawdę bardzo ciekawy, bo będzie to pan doktor Włodzimierz Bagieński – mówi Łoś.

Twoje Mazowsze w Piasecznie

godz. 10:00 | Daniel Putkiewicz, burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

godz. 10:30 | historia Piaseczna i okolic | Włodzimierz Bagieński, doktor historii, archiwista, autor szeregu artykułów i książek opisujących dzieje Piaseczna i innych miejscowości powiatu piaseczyńskiego

godz. 11:00 Violetta Jarząbkowska, dyrektor Muzeum Piaseczna – o historii, powstaniu i działalności placówki oraz jej oddziałach oraz Paweł Jakuboszczak – pracownik muzeum, m.in. o piaseczyńskiej kolei wąskotorowej, przemyśle, historii piaseczyńskich cegielni

godz. 11:30 | Karolina Tanioła, pracowniczka muzeum – o kulinarnych warsztatach inspirowanych kuchnią chyliczkowską, starymi przepisami i działalnością szkoły gospodarstwa wiejskiego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Chyliczkach

godz. 12:00 | Mira Walczykowska, przewodnicząca Rady Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Górnego – o działalności Fundacji Dom „Zośki”, historii i rewitalizacji drewnianej willi należącej do rodziny Tadeusza Zawadzkiego

godz. 12:30 | Monika Iwanow i Hubert Gieleciński z Centrum Kultury w Piasecznie

godz. 13:00 | Gabriela Krysińska z grupy rekonstrukcyjnej Spacery Pań Warszawskich, uczestniczka urodzinowego pleneru fotograficzno-malarskiego

godz. 13:20 | Aleksandra Kiliańczyk z Biblioteki Publicznej w Piasecznie

