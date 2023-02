Agencja Atomistyki o promieniotwórczym izotopie w szkole w Mławie [DECYZJA] Iwona Rodziewicz-Ornoch 16.02.2023 12:25 Znamy decyzję Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie substancji promieniotwórczej, którą znaleziono w Zespole Szkół nr 1 w Mławie. Dyrekcja ma zgodę na dalsze przechowywanie pojemnika z izotopem Cs-137.

5 Substancja promieniotwórcza w szkole w Mławie (autor: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie)

Jak podkreśla dyrektorka Zespołu Szkół nr 1 w Mławie Urszula Makowska, decyzja, co się stanie z izotopem, należy właśnie do szkoły. – O dziwo, mogę to dalej przechowywać, ponieważ jest to norma dopuszczalna i nie stanowi zagrożenia. Prawdopodobnie był to kiedyś materiał poglądowy do ćwiczeń – mówi dyrektorka.

Ołowianą puszkę z izotopem Cs-137 znalazł woźny szkoły podczas porządkowania starego zaplecza pracowni fizycznej.

– W starych szafach, gdzieś na dnie znalazło się takie pudełko, a woźny to zauważył ze względu na ciężar, ponieważ to było w ołowiu – opowiada Makowska.

Na miejsce przyjechała wówczas policja. – Działania policji polegały na wdrożeniu procedur zabezpieczenia osób, które mogły mieć kontakt z pojemnikiem. Ustalono pięć takich osób. Zostały one odizolowane i przebadane, jeżeli chodzi o szkodliwe oddziaływanie promieniotwórcze na człowieka – mówił Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.

Dyrektorka nie zamierza dalej przechowywać substancji promieniotwórczej w szkole. – Nie chcę tego, więc oddaję do zakładu unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych, więc przyjadą i to odbiorą – dodaje.

W sprawie wszczęto postępowanie, wstępnie z art. 163 par. 1. pkt 4., czyli sprowadzenia zdarzenia niebezpiecznego, dotyczącego gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego, za co grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Czytaj też: Niebezpieczne przedmioty na linii kolejowej Warszawa – Kutno. Na miejscu saperzy

Źródło: RDC Autor: Iwona Rodziewicz-Ornoch/PA