Od dziś działa darmowa komunikacja miejska w Otwocku i powiecie wołomiński Adam Abramiuk 02.01.2023 14:46 Darmowa komunikacja w Otwocku i w powiecie wołomińskim od dzisiaj. Dodatkowe linie autobusowe pozwolą mieszkańcom bezpłatnie dojechać do większych miejscowości.

Bezpłatna komunikacja na Mazowszu (autor: Powiat Wołomiński)

W Otwocku mieszkańcy osiedli Mlądz, Śródborów, Ługi, Morskie Oko czy Świdra mogą już dojechać autobusami do centrum miasta. Obsługują je dwie linie z nowoczesnymi, niskopodłogowymi autobusami. W sumie mogą przewieźć 51 pasażerów.

– Miastu bardziej opłacało się zrobić dwie darmowe linie, niż organizować cały system sprzedaży i kontroli biletów – wyjaśnia prezydent Otwocka Jarosław Margielski. – W kontekście rozliczania biletów, opłat, kontrolerów jednoznacznie widać, że zwiększyłoby to koszty funkcjonowania całej linii za wozokilometr – dodaje.

Mieszkańcy Otwocka przyznają, że nowe linie są bardzo potrzebne.

Dokładne rozkłady jazdy można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta. Trwają jeszcze prace nad uruchomieniem trzeciej linii – do Falenicy.

Bezpłatne autobusy w powiecie wołomińskim

W powiecie wołomińskim z kolei uruchomiono pięć bezpłatnych linii. To m.in. linia z Lipinek do Ząbek przez Wołomin, z Radzymina przez Klembów do Poświętnego czy z Radzymina przez Wolę Rasztowską do Tłuszcza.

– Funkcjonują też trzy linie, nie są bezpłatne, ale mając na uwadze porównanie kosztów, nie jest to wysoka cena, by linie były bezpłatne dla wszystkich użytkowników – mówi rzecznik powiatu wołomińskiego Karol Szyszko.

Jak dodaje Szyszko, to nie są na tyle duże koszty, żeby komunikacja musiała być biletowana. – Na razie w budżecie zaplanowaliśmy pokrycie tych środków z własnych zasobów. Na początku roku zaś będziemy występowali do wojewody mazowieckiego o dofinansowanie rzędowe z programu rozwoju linii autobusowych – mówi.

Koszt bezpłatnych linii to około 2 mln zł. Dokładne rozkłady jazdy znajdują się na stronie powiatu wołomińskiego.

