Na stacjach paliw spadają ceny diesla. Na Mazowszu kierowcy płacą najwięcej Cyryl Skiba 25.05.2023 15:17 Pomimo wzrostu cen ropy i oleju napędowego na światowych giełdach paliwo to nie przestaje tanieć na stacjach - poinformowali w środę analitycy e-eptrol.pl. Dodali, że olej napędowy staniał o 5 gr i w środę jego litr kosztuje przeciętnie 6,06 zł. Na stabilnym od ubiegłego tygodnia poziomie są ceny Pb95.

Diesel poniżej 6 zł za litr jeszcze w tym tygodniu? Ekspert: bariera może zostać przełamana (autor: pixabay)

- Na Mazowszu, podobnie jak na Dolnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu niestety jest nieco drożej, jeśli chodzi o olej napędowy - informuje analityk rynku paliw, dr Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl. - Jeśli chodzi o miejsce Mazowsza na takiej paliwowej mapie Polski, w przypadku benzyny to jest idealny środek tabeli, 6,49 zł kosztuje litr benzyny. Natomiast w przypadku oleju napędowego to jest niestety najdroższy region w Polsce. Średnia to 6,13 zł. W przypadku autogazu Mazowsze także w środku tabeli. Sprzedawany jest za około 2,98 zł - wyjasnia.

Analitycy wskazali, że aktualnie benzyna 95-oktanowa z ceną 6,35 jest najtańsza na Opolszczyźnie. Najmniej w tym regionie kierowcy płacą także za diesla - 6,03, taka sama cena jest w Małopolsce, na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz w województwie świętokrzyskim.

Paliwo tańsze mimo wzrostu cen na giełdach

Analitycy portalu e-petrol.pl zwrócili uwagę w środę, że pomimo wzrostu cen ropy i oleju napędowego na światowych giełdach paliwo to nie przestaje tanieć na stacjach i w ostatnich dniach jego średnia ogólnopolska cena po raz kolejny "zauważalnie spadła".

Olej napędowy potaniał o 5 gr i dziś jego litr kosztuje przeciętnie 6,06 zł. Na stabilnym od ubiegłego tygodnia poziomie pozostają natomiast ceny Pb95. Za jej litr tankujący płacą średnio 6,49 zł. Najmniejsza - dwugroszowa obniżka - dotyczy LPG, oferowanego na stacjach po 2,97 zł/l - wynika najnowszego monitoringu cenowego e-petrol.pl.

