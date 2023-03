Mieszkańcy podwarszawskich gmin przeciwni planom PKP PLK. Boją się o domy i naturę Adam Abramiuk 21.03.2023 06:18 Obawiają się wysiedleń i sąsiedztwa kolei dużych prędkości. Mieszkańcy Wieliszewa, Legionowa, Jabłonny czy Nowego Dworu Mazowieckiego sprzeciwiają się planom PKP PLK. Kolejarze chcą rozbudować linię w kierunku Nasielska, co ma skrócić podróż do Trójmiasta.

Pociąg/zdjęcie ilustracyjne (autor: Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Spółka przedstawiła warianty korytarzy, z którymi nie zgadzają się zarówno mieszkańcy, jak i lokalne władze.

- Nie jesteśmy całkowicie przeciwni planom rozwoju kolei, chodzi o część założeń - mówi wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki. - Części takiej, która by ingerowała w istniejącą zabudowę oraz w ogromny obszar cennych, co wykazali eksperci, łąk, bagien, tak zwanych Łąk Krubińskich i Kałuszyńskich, które już od lat 70. były wskazywane jako zalecane i postulowane do ochrony - tłumaczy.



Mieszkańcy domagają się od PKP PLK ponownego przeanalizowania koncepcji. Chcą rozbudowy istniejącego korytarza - przez Modlin i Pomiechówek.

