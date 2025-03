Samorząd Mazowsza otrzymał tytuł Lidera Transformacji Energetycznej RDC 28.03.2025 14:48 Za sprawą projektu „Mazowsze bez smogu” Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymał tytuł Lidera Transformacji Energetycznej. W ramach projektu samorząd powołał ekodoradców, którzy wspierają lokalne samorządy i mieszkańców regionu w wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Na terenie stolicy zlikwidowano już 90 proc. wszystkich kopciuchów.

Mazowsze Liderem Transformacji Energetycznej (autor: Mazovia)

Samorząd Mazowsza otrzymał tytuł Lidera Transformacji Energetycznej. Kapituła konkursu Polskiego Kongresu Klimatycznego doceniła samorząd województwa mazowieckiego za projekt „Mazowsze bez smogu”.

Program „Mazowsze bez smogu” docelowo obejmuje wszystkie gminy województwa mazowieckiego i współpracę z wieloma partnerami, m.in. Polskim Alarmem Smogowym.

„Mazowsze bez smogu”

Celem projektu „Mazowsze bez smogu” jest poprawa jakości powietrza, a tym samym jakości życia i zdrowia mieszkańców województwa.

W ramach projektu samorząd Mazowsza powołał ekodoradców, którzy wspierają lokalne samorządy i mieszkańców regionu w wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Mazowiecki program ochrony powietrza zobowiązuje wszystkie mazowieckie samorządy do zapewnienia usługi ekodoradczej w każdej mazowieckiej gminie.

Celem programu jest również przygotowanie mieszkańców i samorządów do kolejnego etapu uchwały antysmogowej zakładającej m.in. zakaz palenia węglem w podwarszawskich powiatach od 2028 r.

– Na Mazowszu powstała sieć ekodoradców wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony środowiska. Ekodoradcy nie tylko pomagają mieszkańcom i samorządom w wyborze najbardziej korzystnego rozwiązania energetycznego, doradzają też w pozyskiwaniu środków na ekologiczne inwestycje. Ich zadaniem jest również prowadzenie działań edukacyjnych oraz kontrola pieców i palenisk – mówi Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM.

Likwidacja kopciuchów

Na terenie stolicy zlikwidowano już 90 proc. wszystkich kopciuchów. Na całym Mazowszu pozostało do wymiany jeszcze 300 tys. palenisk starego typu.

– Obecnie do projektu „Mazowsze bez smogu” przystąpiło 98 gmin. Całkowita wartość programu to blisko 170 mln zł, z czego 132 mln zł to dofinasowania z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Jestem przekonany, że dzięki tym pieniądzom uda się znacznie poprawić jakość powietrza na całym Mazowszu – mówi marszałek Adam Struzik.

O ile w Warszawie obecnie głównym winowajcą powstających przekroczeń emisji jest transport samochodowy, to w regionie głównie odpowiada za to tzw. niska emisja, czyli spalanie w przestarzałych kotłach paliwa stałego złej jakości i odpadów.

