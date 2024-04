Kastracja i czipowanie psów i kotów za darmo w Kosowie Lackim Olga Kwaśniewska 14.04.2024 16:24 Bezpłatne kastracje domowych psów i kotów oraz czipowanie pupili oferuje samorząd miasta i gminy Kosów Lacki. Władze chcą w ten sposób walczyć z bezdomnością i podrzucaniem zwierząt. Akcję finansowo w kwocie 18,5 tys. zł wsparł wojewódzki urząd marszałkowski. – Mamy podpisaną umowę z lekarzem weterynarii, który ten zabieg wykonuje – mówi burmistrz Jan Słomiak.

Kastracje psów i kotów na Mazowszu (autor: Pixabay)

Samorząd miasta i gminy Kosów Lacki zachęca swoich mieszkańców do kastracji domowych psów i kotów. Ma to pomóc w walce z bezdomnością i podrzucaniem zwierząt np. do schronisk.

Jak podkreśla burmistrz, procedura jest prosta i chroni zwierzęta nie tylko przed rozmnażaniem, ale też nowotworami.

– Właściciel składa do nas wniosek o to, jak zabieg chce u nas przeprowadzić, a my za niego płacimy. Mamy podpisaną umowę z lekarzem weterynarii, który ten zabieg wykonuje. Wtedy też jest zawsze czipowanie – mówi Jan Słomiak.

Zwierzaka na zabieg można zapisać w urzędzie gminy i miasta.

