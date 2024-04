Wtargnął do domu i uderzył śpiącego rówieśnika kijem bejsbolowym. Miało pójść o kobietę Iwona Rodziewicz-Ornoch 15.04.2024 20:23 28-latek wtargnął w nocy do domu swego rówieśnika i uderzył go kijem bejsbolowym w głowę. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Sprawcę zatrzymała policja. Swoje zachowanie tłumaczył konfliktem. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio dla Ciebie, motywem ataku miały być zranione uczucia.

Wtargnął nocą do domu i uderzył śpiącego kijem bejsbolowym (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Najpierw wtargnął w nocy do domu, później uderzył w głowę kijem bejsbolowym. Do tego zdarzenia doszło w powiecie ciechanowskim. Napastnikiem był 28-letni mężczyzna.

Rzeczniczka ciechanowskiej policji Magda Zarembska informuje, że mężczyzna zaatakował rówieśnika podczas snu, przed godziną drugą w nocy.

— Z relacji 28-letniego zgłaszającego wynikało, że ktoś wtargnął do jego domu, w czasie gdy on spał. Następnie uderzył go kijem bejsbolowym w głowę. Na miejsce zostali natychmiast skierowani policjanci, jednak napastnik oddalił się przed ich przybyciem. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano 28-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego, który podejrzewany był o dokonanie tego przestępstwa. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu — relacjonuje Zarembska.

Motywem ataku miał być konflikt między mężczyznami. Jak jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio dla Ciebie, przyczyniła się do tego kobieta i zranione uczucia.

— Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu uszkodzenia ciała. Przyznał się on do tego czynu. Swoje zachowanie tłumaczył konfliktem z rówieśnikiem — przekazała Zarembska. Dodała, że za popełnione przestępstwo 28-latkowi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna decyzją ciechanowskiej Prokuratury Rejonowej, został objęty policyjnym dozorem. Ma też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego.

