Marsze dziękczynienia na Mazowszu za pontyfikat Jana Pawła II 02.04.2023 09:11 W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II na Mazowszu przejdą marsze dziękczynienia za pontyfikat papieża Polaka. Jan Paweł II zmarł 18 lat temu w wigilię niedzieli miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 w Watykanie. Miał 84 lata. W tym roku w rocznicę śmierci papieża ulicami wielu miast Polski przejdą marsze wdzięczności i odbędą się czuwania modlitewne.

Marsz Papieski w Warszawie (autor: PAP/Rafał Guz)

W kilku miastach Polski przejdzie narodowy marsz papieski. Jego organizatorką jest Barbara Konarska z Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Wspierają go m.in. Akcja Katolicka, Różaniec bez Granic, harcerze, Solidarność, Kluby "Gazety Polskiej" oraz Centrum Życia i Rodziny.

Warszawa

W Warszawie marsz wyruszył o godz. 11.00 z ronda im. Romana Dmowskiego, a następnie przejdzie ul. Marszałkowską i Królewską przez plac Piłsudskiego pod bazylikę archikatedralną św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej, gdzie o godz. 12.30 odbędzie się msza święta.

W Warszawie w 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II można będzie bezpłatnie zwiedzić Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. O godz. 16.00 w archikatedrze warszawskiej odbędzie się koncert pasyjny "Ave crux" w wykonaniu Warszawskiego Chóru Papieskiego im. św. Jana Pawła II pod dyrekcją Zofii Borkowskiej. W parafii Wszystkich Świętych o 20.30 zaplanowane jest czuwanie przy poezji św. Jana Pawła II z udziałem aktorów.

Utrudnienia w ruchu

W związku z marszem papieskim, od godziny 9 nieprzejezdne będzie rondo Dmowskiego. To z niego o godzinie 11 ruszy marsz papieski. Uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską i Krakowskim Przedmieściem do Świętojańskiej. W związku z tym tramwaje linii: 4, 7, 9, 15, 22, 24, 35 i 78 zostaną skierowane na trasy skrócone lub objazdowe. Składy linii 4, 15, 35 i 78 ominą rondo al. Jana Pawła II. Tramwaje linii 7, 9 i 22 po śródmiejskiej stronie będą dojeżdżały pl. Starynkiewicza, a na Pradze 7 i 22 do Wiatracznej, a 9 i 24 do al. Zielenieckiej.

Gdy marsz opuści rondo Dmowskiego, wprowadzone zostaną zmiany dla tramwajów linii 4, 15, 35 i 78. Pojadą one wówczas al. Jana Pawła II. Jednocześnie w ciągu dnia, w miarę zamykania dla ruchu kolejnych odcinków trasy przemarszu, mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusów linii: 106, 107, 109, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522 i 525.

Płock

W Płocku "Apel jasnogórski" odbędzie się przed pomnikiem św. Jana Pawła II przed katedrą według scenariusza "Jesteśmy Kościołem Chrystusa – Pamiętamy o św. Janie Pawle II – Czuwamy w Wielkim Tygodniu". Będzie on prowadzony przez parafię katedralną św. Zygmunta oraz ruchy i stowarzyszenia katolickie. Wierni poproszeni są o zabranie ze sobą światła.

Czytaj też: Papież Franciszek opuścił szpital. „Wciąż żyję”