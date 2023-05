Znamy laureatów XX De Girard International Young Pianists Competition

W niedzielę, w Resursie Obywatelskiej w Żyrardowie zakończył się Jubileuszowy XX De Girard International Young Pianists Competition. Młodych artystów oceniało jury w składzie: prof. Karol Radziwonowicz, prof. Beata Cywińska, dr Georgij Polak i dyrektor Szkoły Muzycznej w Żyrardowie Sebastian Raj. Rywalizacja toczyła się w 5 kategoriach wiekowych: do 10 lat, do 13 lat, do 16 lat, do 19 lat i do 23 lat.