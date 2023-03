Słuchowisko „Wiktoria i jej huzar” z Tadeuszem Łomnickim w Wieczorze literackim RDC RDC 22.03.2023 20:21 Słuchowisko „Wiktoria i jej huzar” z Tadeuszem Łomnickim i Aleksandrem Dzwonkowskim z 1959 roku w Wieczorze literackim RDC w najbliższą sobotę 25 marca. Zapraszamy o godz. 20:10!

Słuchowisko „Wiktoria i jej huzar” z Tadeuszem Łomnickim (autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe/Wikimedia Commons)

W Wieczorze literackim RDC w sobotę 25 marca zaprezentujemy słuchowisko „Wiktoria i jej huzar” z roku 1959. W realizacji usłyszymy m.in. Tadeusza Łomnickiego i Aleksandra Dzwonkowskiego.

Małe miasteczko. Trwa pobór rekrutów. Wiktoria od wielu lat przyjeżdża żegnać nowo zaciągniętych do wojska. Jest tam też Magdalenka, która żegna swojego Ludwika urodzonego w 1939 roku. Prosi go, aby przyjechał raz jeszcze do niej, będąc już ubranym w mundur. On jednak spotyka się z Wiktorią. Kobieta zwierza mu się z osobistych przeżyć. Przyjeżdża do miasteczka ponieważ jej chłopiec, który odjechał na wojnę zginął. Przestrzega rekrutów przed straszliwymi skutkami wojennej zawieruchy. Ludwik nie rozumie jej obaw.

Słuchowisko wyreżyserował Zdzisław Nardelii, a autorami tekstu są Andrzej Mularczyk i Jerzy Janicki.

Obsada:

Kazimierz Wichniarz – Lekarz

Janusz Warnecki – Portier

Jerzy Pichelski – Kapitan

Krystyna Miecikówna – Magdalenka

Tadeusz Łomnicki – Ludwik

Irena Górska – Wiktoria

Aleksander Dzwonkowski – Sierżant.

