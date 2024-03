Słuchowisko „Godzien litości” na podstawie komedii A. Fredry w sobotę w RDC RDC 06.03.2024 23:38 W najbliższym „Wieczorze literackim” zaprezentujemy słuchowisko „Godzien litości” w adaptacji i reżyserii Juliusza Owidzkiego według komedii Aleksandra Fredry pod tym samym tytułem. Gościem audycji będzie Maciej Szeptycki, prapraprawnuk Aleksandra Fredry. Zapraszamy w sobotę po 20:00.

RDC

W najbliższym „Wieczorze literackim” zaprezentujemy słuchowisko „Godzien litości” w adaptacji i reżyserii Juliusza Owidzkiego według komedii Aleksandra Fredry pod tym samym tytułem. To jeden z mniej znanych utworów hrabiego Fredry, należący do jego późnej twórczości i napisany prozą. Laura Łęcka, młoda wdowa, zgadza się poślubić Karola Warskiego pod warunkiem, że wcześniej za mąż wyjdzie jego córka. Warski, krakowski mieszczanin przywiązany do swojego majątku, zaczyna usilne poszukiwania bogatego kawalera dla młodej Antonii... Komedia "Godzien litości" przedstawia obraz najróżniejszych poglądów i problemów nurtujących polskie społeczeństwo w latach 60. XIX wieku. Niemal każda z postaci jest uosobieniem innego modnego prądu. Antonia to materiał na emancypantkę. Drugi prąd, którego przedstawicielem jest ojciec Antonii, to magnetyzm.

Słuchowisko "Godzien litości"

Polskie Radio SA, Teatr PR, premiera: 5.11.1968

autor tekstu: Aleksander Fredro

adaptacja: Juliusz Owidzki

reżyseria: Juliusz Owidzki

realizator: Sławomir Pietrzykowski



OBSADA:

Janusz Ziejewski - Karol Warski

Barbara Krafftówna - Antonia, córka Warskiego

Karolina Lubieńska - Laura Lęcka, młoda wdowa

Zbigniew Zapasiewicz - Dormund, adwokat

Henryk Boukołowski - Elwin, przyjaciel Dormunda

Marian Friedmann - Służący

Gościem Jana Bończa-Szabłowskiego będzie Maciej Szeptycki, prapraprawnuk Aleksandra Fredry, prezes Fundacji Rodu Szeptyckich, który opowie o mniej znanych aspektach biografii i twórczości słynnego przodka, jego ludzkim obliczu i stosunku do własnej kariery literackiej, a także o tym, w jaki sposób potajemnie przemycony przez granicę palec Aleksandra Fredry trafił do Wrocławia.

