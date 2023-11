Rozpoczynają się 31. Targi Książki Historycznej. Co w programie? Adam Abramiuk 30.11.2023 10:19 31. Targi Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Od dziś przestrzeń Zamku Królewskiego będzie miejscem popularyzacji literatury historycznej. Obok wydawców książek historycznych, na targach można odwiedzać salony tematyczne takie jak np. Salon Muzeów, Bibliotek czy Antykwariatów.

Targi Książki Historycznej rozpoczynają się dziś w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Potrwają do niedzieli. Monika Baranowska – redaktor w wydawnictwie Arx Regia - zaprosiła w „Poranku RDC” na zamkowe stanowisko numer 70.

- My na tych Tragach Książki Historycznej zaprezentujemy dwa tytuły. Pierwszy tytuł to będzie kolejny tom z naszej zamkowej serii Archiwum Otwarte i to będą listy Fryderyka Bacciarellego do króla Stanisława Augusta - tłumaczyła.



- Drugą pozycją będzie książka o portretach graficznych z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego - mówił autor publikacji Tomasz Jakubowski. - To jest taka kolekcja, która głównie jest znana z tego, że tam są mapy, widoki, sceny historyczne i właśnie portrety. I tym razem skupiliśmy się na portretach. Katalog zawiera 611 opisów, a więc to jest przekrój postaci. Właściwie wszystkich postaci historycznych, związanych z Polską, historią Polski - wskazał.

W targach weźmie udział ok. 200 wydawnictw. Wśród tegorocznych wystawców znaleźli się m.in.: Agencja Mienia Wojskowego, Bellona, Biblioteka Narodowa, Centrum Dialogu im. J. Mieroszewskiego, Dom Spotkań z Historią, Dom Wydawniczy REBIS – Poznań, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Fundacja Centrum Architektury, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Fundacja Oratio Recta, Instytut Historii PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Pileckiego, Instytut Polonika, Instytut Wydawniczy PAX, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Dulag 121, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej W Przemyślu, Muzeum Niepodległości, Muzeum Warszawy, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum Wojska Polskiego, Oficyna Wydawnicza Rytm, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, SIW Znak, Skarpa Warszawska, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Astra, Wydawnictwo Arkady, Wydawnictwo Czytelnik, Wydawnictwo DIG, Wydawnictwo Lira, Wydawnictwo Literackie i Noir Sur Blanc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Zysk i S-Ka Wydawnictwo, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Wydawnictwo LTW, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie.

Obok wydawców książki historycznej na Targach można odwiedzać salony tematyczne, takie jak np. Salon Muzeów, Salon Antykwariatów, Salon Niezależnych Wydawców Białoruskich, a także strefę wydawnictw akademickich.

W czasie targów zaplanowano również liczne debaty oraz spotkania z autorami książek. Czytelnicy będą mogli się spotkać m.in. z prof. Andrzejem Nowakiem, prof. Cezarym Eugeniuszem Królem, prof. Grzegorzem Motyką, a także z Krzysztofem Rakiem, Jackiem Bartosiakiem, Piotrem Zychowiczem. W pierwszym dniu Targów Książki Historycznej w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego odbędzie się także m.in. konferencja "150 lat stosunków rosyjsko-niemieckich. Próba bilansu. Konferencja z cyklu: Polska - Rosja - Niemcy. Od XVIII do XXI wieku".

Podczas uroczystości otwarcia Targów Książki Historycznej ogłoszeni zostaną laureaci konkursu na najlepszą książkę historyczną roku – Nagrody KLIO. Jest ona przyznawana w czterech kategoriach: autorskiej – za indywidualny wkład autora w popularyzację historii; monografia naukowa – za merytoryczny wkład w poznawanie historii; edytorskiej – dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli; varsaviana – za wkład w popularyzację historii Warszawy.

Jury 29. edycji Nagrody Klio obradowało w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący), prof. Jacek Banaszkiewicz, prof. Maciej Janowski, prof. Jan Kieniewicz, prof. Halina Manikowska, red. Marian Turski, red. Tomasz Urzykowski i red. Piotr Dobrołęcki. Jury rozpatrzyło 208 zgłoszonych publikacji wydanych w latach 2022–2023, nadesłanych przez 91 wydawnictw.

Organizatorem Targów są Fundacja Historia i Kultura, Narodowy Instytut Muzeów, Instytut Pamięci Narodowej oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Wstęp jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających.

Posłuchaj całej rozmowy: Targi Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego