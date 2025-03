„Piekło – Niebo” w Teatrze Narodowym. „Obcujemy z aniołami i diabłami” Marta Hernik 26.02.2025 17:54 „Piekło – Niebo” – wzruszająca komedia familijna z elementami baśni to nowość w Teatrze Narodowym w Warszawie. Leszek Bzdyl, który odpowiada za ruch sceniczny w tym spektaklu, był gościem audycji „W rytmie kultury” w Polskim Radiu RDC. – Obcowanie z aniołami, diabłami, Panem Bogiem, Matką i nawet ze świętym Piotrem. Dzieje się, dzieje się – mówił.

Leszek Bzdyl (autor: RDC)

Tancerz, aktor, pedagog i choreograf Leszek Bzdyl w rozmowie z Beatą Jewiarz w Polskim Radiu RDC zapraszał na przedstawienie, w którym w znanych nam, ziemskich realiach możemy podpatrywać niedostrzegalnych na co dzień mieszkańców Piekła i Nieba. Czego doświadczymy?

– Obcowania z aniołami, diabłami, Panem Bogiem, Matką i nawet ze świętym Piotrem. Dzieje się, dzieje się – mówił Bzdyl.

Spektakl na podstawie tekstu Marii Wojtyszko wyreżyserował Jakub Krofta.

Łukasz Bzdyl zapraszał również do Teatru Polskiego – tam ostatnia szansa, by zobaczyć przedstawienie „Awantura w Chioggi”.

– Żegnamy tytuł w połowie marca. Pięć ostatnich razów wykonamy tę wycieczkę do specyficznego miasteczka, w którym wszyscy się kłócą z powodu miłości. I też zapraszam serdecznie do Rampy, gdzie w kwietniu wracamy z Depechami, czyli muzyka zespołu Depech Mode. To równie szalone widowisko, bardziej piekielne niż anielskie – dodał.

W tym spektaklu Leszek Bzdyl jest aktorem – gra excitera, czyli osobę, która nakręca imprezę.

Czytaj też: Dyrektorka MSN o nowej wystawie: Pokazujemy, jak powstaje kultura współczesna