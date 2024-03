Rozpoczyna się 30. Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku. Kto wystąpi? Izabela Stańczak 15.03.2024 16:14 Koncert zespołu Jerycho rozpocznie dziś jubileuszowy 30. Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku. Organizatorzy wrócili do tradycji festiwalu w okresie Wielkiego Postu. W tym roku podczas trzech dni festiwalu wystąpią sami mężczyźni. Dwie grupy z Polski i jedna z Holandii.

Kto wystąpi na 30. edycji Festiwalu Muzyki Jednogłosowej? (autor: Festiwal Muzyki Jednogłosowej/FB)

Dzisiaj rozpocznie się jubileuszowa 30.edycja Festiwalu Muzyki Jednogłosowej. Artyści, których muzyka sięga czasów średniowiecza, wystąpią w Bazylice Katedralnej. Organizatorzy wrócili do tradycji festiwalu w okresie Wielkiego Postu.

Festiwal otworzy koncert zespołu Jerycho wymownie zatytułowany „Golgotha”. Szefem zespołu jest Bartosz Izbicki. Dyrektor artystyczny festiwalu Robert Majewski przekazuje, że będą to niepokorne pieśni wielkopostne.

— Założeniem Bartosza Izbickiego jest to, żeby tam muzyka najdawniejsza była wciąż żywa, żeby ona była odbierana, żeby była atrakcyjna z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy. W związku z tym one są lekko przearanżowane, na tyle jest to dobrze zrobione, że płyta, która się ukazała właśnie pod takim tytułem i zawiera cześć tego repertuaru, zyskała fantastyczne recenzje — mówi Majewski.

— Na dwa tygodnie przed Wielkanocą zagłębimy się w muzyczną mistykę okresu pasyjnego — mówi Majewski. — Festiwal prezentuje muzykę najdawniejszą, głównie średniowieczną albo z przełomu średniowiecza i renesansu. To głównie muzyka religijna. Jest jej najwięcej, siłą rzeczy też ten termin niejako pozwalał na prezentację takiej muzyki — podkreśla.

W tym roku podczas trzech dni festiwalu wystąpią sami mężczyźni. Jutro wystąpi pochodząca z Holandii Cappella Pratensis, czyli jeden z najlepszych i najbardziej cenionych zespołów wokalnych na świecie.

— W tej chwili to chyba jest najczęściej nagradzany zespół działający pod kierownictwem Strattona Bulla. Oni zaśpiewają w Płocku mszę Misa Santa Maria Magdalena. Taka ciekawostka, w średniowieczu kult Marii Magdaleny był bardzo popularny, na tyle, że niektórzy kompozytorzy poświęcali jej kompozycje. Jedną z nich zaprezentują Holendrzy — mówi Majewski.

Trzydniowy festiwal zamknie w niedzielę występ Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis. Wszystkie koncert są darmowe, zaczynają się o 19.00 w bazylice Katedralnej.

Radio dla Ciebie jest patronem medialnym 30. Festiwalu Muzyki Jednogłosowej.

