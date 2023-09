Kwarantanna w Hi-Fi. KASIA PIETRZKO TRIO w czwartek w RDC! RDC 22.09.2023 15:23 W najbliższy czwartek, 28 września, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi‑Fi”. Tym razem będziemy gościć KASIA PIETRZKO TRIO w składzie: Kasia Pietrzko – fortepian, Andrzej Święs – kontrabas i Piotr Budniak - perkusja. Artyści zaprezentują utwory z najnowszej płyty trio Kasi zatytułowanej „Fragile Ego”.

RDC

Kasia Pietrzko – pianistka, kompozytorka, aranżerka i absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej, gdzie jest obecnie słuchaczką studiów doktoranckich.

Po uderzającym debiucie ze swoim trio szybko stała się nie tylko czołową młodą artystką na polskim rynku fonograficznym – wzbudziła też duże zainteresowanie w całej Europie.

W 2018 roku wystąpiła w kwartecie Tomasza Stańko w krakowskiej Alchemii. Wydarzenie to miało rozpocząć europejską trasę koncertową nowego kwartetu artysty, która została przerwana jego niespodziewaną śmiercią.

Po wielkim sukcesie pierwszej płyty Kasia Pietrzko Trio „Forthright Stories” (2017), nagrodzonej „Mateuszem” Trójki, Grand Prix Jazz Melomani oraz nominacją do Fryderyka, Kasia rozpoczęła działalność koncertową na prestiżowych scenach muzycznych, festiwalach i showcases na całym świecie. Koncertowała m.in w studiu NDR w Hamburgu, na 12 Points Jazz Festival, Jazz Forum Showcase, Jazz au Chellah w Maroko, Brno Jazz Festiwal.

W pandemicznym 2020 roku trio Kasi przedstawiło swoją drugą autorską płytę zatytułowaną „Ephemeral Pleasures”. Album jest dowodem konsekwencji stylu i rozwoju autorskiego języka trio. Duch współpracy zespołu i potężna energia łączy się w niej z wysublimowaną mieszanką harmonicznej wyobraźni, liryzmu i nieograniczonej kreatywności.

W maju 2021 roku Kasia Pietrzko Trio jako jedyny zespół reprezentował Polskę na międzynarodowych targach Jazzahead w Bremie.

Na zaproszenie festiwalu Chopin i jego Europa Kasia Pietrzko wraz z saksofonistą Maciejem Kądzielą skomponowała jazzowe interpretacje wierszy Cypriana Kamila Norwida, recytowanych przez Andrzeja Chyrę. Premiera projektu miała miejsce w sierpniu 2021 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Doczekał się on także wersji płytowej - studyjny album zatytułowany "Norwid" miał swoją premierę we wrześniu 2022 roku.

W listopadzie 2021, podczas Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej, urzeczywistniła zaś na scenie swoje wieloletnie marzenie: autorski koncert „Anxious Beauty”, wykonywane przez własne trio z towarzyszeniem kwintetu jazzowego i chóru mieszanego.

28 kwietnia 2023 r., nakładem Warner Music (seria Polish Jazz) ukazała się najowsza płyta Kasia Pietrzko Trio, zatytułowana „Fragile Ego”. Jest to projekt wyjątkowy pod wieloma względami, jednak szczególną uwagę zwraca fakt, że Kasia Pietrzko jest pierwszą pianistką, kompozytorką i liderką w historii tej najstarszej jazzowej serii płytowej, która wydawana jest od 58 lat!

Trzecia płyta trio Kasi Pietrzko „Fragile Ego” przedstawia coraz silniejszy, indywidualny głos liderki, która zainspirowana spostrzeżeniami na temat ludzi, ich relacjami, różnicami poglądów i wartości, napisała materiał pełen nadziei: na ludzką, wzajemną wrażliwość, prawdę, wolność od społecznych wpływów i brak lęku przed samotnością. Na świat bez hejtu, zazdrości i odgórnego szufladkowania.

Kobiecość i jej emocjonalne odcienie to aspekt, który Kasia Pietrzko (nie)świadomie chciała wyprzeć z własnej twórczości na początku swej muzycznej drogi. Wynikało to z przyjęcia przez nią błędnego stereotypu, że świat jazzu należy do mężczyzn. Po kilku latach okazało się jednak, że kobieca energia, której pianistka finalnie postanowiła zaufać, w fascynujący sposób wpłynęła na siłę jej nowych kompozycji: ich wielowarstwowość, wielowątkowość i wielostylowość. Jej improwizacja zaś stała się zaczepna, odważna, z mocnym przekazem, pozostając przy tym silnie melodyjną.

Na nowej płycie trio liderce jak zawsze towarzyszą Andrzej Święs i Piotr Budniak – artyści, którzy w ogromnym stopniu kreują brzmienie całego zespołu, są równorzędnymi partnerami pianistki. Są oni osobnymi głosami wyrastającymi z różnych muzycznych światów, opartymi na odmiennych inspiracjach. Każdy z nich jest wyraźnie słyszalny, bo w pracy nad materiałem Kasia Pietrzko pozostawiła dużą przestrzeń dla rozwinięcia indywidualnych narracji muzycznych pozostałych członków zespołu.

Stylistycznie płyta łączy w sobie z pozoru dwie nieprzystawalne cechy - impresjonizm i silną ekspresję. Z jednej strony określa ją bowiem wrażliwość na kolor i dążenie do uchwycenia chwilowego obrazu brzmieniowego, z drugiej zaś wyrazisty, ekspresyjny charakter kompozycji: w improwizacjach i głównych tematach obecne są silne emocje wyrażające się w ciekawej, muzycznej nerwowości brzmień i przebiegów melodycznych. Nie brak na niej także inspiracji muzyką współczesną początków XX wieku poprzez zastosowanie zarówno minimalistycznych, jak i gęstych faktur harmonicznych.

Kasia Pietrzko Trio „Fragile Ego”

Kasia Pietrzko – fortepian

Andrzej Święs – kontrabas

Piotr Budniak - perkusja

Sponsorem cyklu koncertów „Kwarantanna w Hi-Fi” jest Emitel.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.