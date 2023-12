Koncert Grunwald i przyjaciele „Wczoraj, dziś i jutro”. Radio dla Ciebie rozdaje wejściówki RDC 13.12.2023 13:52 Jubileuszowy koncert Grunwald i przyjaciele „Wczoraj, dziś i jutro” w poniedziałek w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. To wyjątkowe muzyczne wydarzenie rozpocznie się o 19:00, a my mamy dla Państwa zaproszenia. Wejściówki są darmowe, o otrzymaniu zaproszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

RDC

Zapraszamy na jubileuszowy koncert Jerzego Grunwalda!

👉 18.12.2023

👉 Godz. 19:00

👉 Muzyczne Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej

ul. Myśliwiecka 3/5/7, Warszawa

GRUNWALD I PRZYJACIELE "Wczoraj, dziś i jutro"

Wykonawcy:

👉 Jerzy Grunwald

👉 Maja Gawłowska

👉 Danuta Błażejczyk

👉 Puton Rock (Puton, Hryniewicz, Grunwald)

Muzycy:

👉 Aleksander Woźniak – instr. klawiszowe

👉 Adam Jędrzyk – perkusja

👉 Paweł Grzesiuk – gitara basowa

👉 Hania i Natalia Flis – skrzypce

Kierownictwo muzyczne – Aleksander Woźniak

Prowadzenie:

👉 Anna Popek

👉 Adam Dobrzyński

Zapraszamy do wzięcia udziału w koncercie!

Wejściówki są darmowe, o otrzymaniu zaproszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wejściówki:

👉 koncerty@rdc.pl

Jerzy Grunwald – polski wokalista, kompozytor i producent muzyczny. Związany m.in. z zespołami Monsuny, Ametysty, Ślęzanie, grupą skifflową w ramach zespołu Niebiesko-Czarni, No To Co, En Face, Guitar Brothers, Grunwald & Hilton, Grunwald Ice Band.

Jerzy Grunwald jest jednym z popularnych wokalistów polskiej sceny muzycznej pop lat 70. i 80. Największe jego przeboje to: „Gwiazdka z nieba", „Na tych samych ulicach", „Zamykam oczy, by widzieć Cię z bliska", „Save My Love" i wiele innych.

Ma na swoim koncie setki koncertów zagranych w Polsce oraz występy w Europie, USA i Japonii. Brał wielokrotnie udział w festiwalach w Opolu, Sopocie i Mrągowie. Otrzymał wiele prestiżowych nagród muzycznych, a jego piosenki zajmowały pierwsze miejsca na listach przebojów wielu rozgłośni radiowych.

Za sprzedaż swojej twórczości przyznano mu złote płyty.

W 2016 roku został odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na ostatniej jego płycie zatytułowanej „So much to say”, nagranej w Los Angeles z czołówką amerykańskich muzyków studyjnych, zaśpiewał duet z Alexem Ligertwoodem, wokalistą zespołu Carlosa Santany oraz z towarzyszeniem muzyków legendarnej grupy Toto i Chicago.

Dzisiaj jego nowa muzyka i twórczość podziwiana jest przede wszystkim w Japonii, Singapurze i krajach Dalekiego Wschodu, gdzie sprzedał ponad 200 tyś. płyt pod wspomnianym pseudonimem George&G.

W kwietniu 2024 roku ukaże się jego nowy album pt. „Stolen joy" nagrany z czołówką amerykańskich muzyków i będzie wielką muzyczną niespodzianką dla jego fanów, także tych, którzy cenią muzykę Fryderyka Chopina.

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.