Koncert muzyki Jana A.P. Kaczmarka w Filharmonii Narodowej RDC 01.12.2023 18:41 4 grudnia o godz. 19:30 w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się koncert muzyki laureata Oscara Jana A.P. Kaczmarka. Artysta w tym roku świętuje 70. urodziny. Wśród gwiazd wieczoru śpiewaczka Iwona Sobotka oraz znakomici instrumentaliści: Gabriel Niedziela, Dominik Wania, Zbigniew Chojnacki, Piotr Maślanka. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury.

Jan A.P. Kaczmarek (autor: Dawid Linkowski/Narodowe Centrum Kultury)

Koncert muzyki laureata Oscara Jana A.P. Kaczmarka odbędzie się 4 grudnia o godz. 19:30. Wśród gwiazd wieczoru śpiewaczka Iwona Sobotka oraz znakomici instrumentaliści: Gabriel Niedziela, Dominik Wania, Zbigniew Chojnacki, Piotr Maślanka. Usłyszymy też Chór Filharmonii Narodowej oraz Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Moniki Wolińskiej.

W programie m.in. muzyka skomponowana do filmów: Marzyciel, Mój przyjaciel Hachiko, Wieczór, Całkowite zaćmienie, Niewierna, Wojna i Pokój, Quo Vadis, Magnezja.

Kaczmarek w NCK

Na estradzie wystąpią m.in. śpiewaczka Iwona Sobotka i Gabriel Niedziela (gitara), Dominik Wania (fortepian), Zbigniew Chojnacki (akordeon) i Piotr Maślanka (cymbały), a także Chór Filharmonii Narodowej i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Moniki Wolińskiej.

– Zdobywając w 2005 r. Oscara za muzykę do „Marzyciela”, Jan A.P. Kaczmarek przeszedł do historii sztuki filmowej, dołączając do znakomitego, elitarnego grona kompozytorów o polskich korzeniach, którzy zostali uhonorowani tym najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w branży: Leopolda Stokowskiego, Bronisława Kapera i Victora Younga – powiedział dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski.

Zaznaczył, że twórczość tego ostatniego Narodowe Centrum Kultury wspólnie z partnerami popularyzuje podczas Victor Young Jazz Festival, który odbywa się od kilku lat we wrześniu w Mławie. Dodał, że 70. urodziny Jana A.P. Kaczmarka są dobrą okazją, żeby przypomnieć jego dokonania muzyczne związane z filmem i teatrem.

– Myślę, że w trudnym dla kompozytora czasie zmagań z chorobą fakt wspólnego spotkania znakomitych artystów i publiczności, która kocha i docenia jego dzieła, ma dla bohatera wieczoru ogromne znaczenie. Jego dokonania zasługują na popularyzację. Serdecznie zapraszam wszystkich na poniedziałkowy koncert. Myślę, że to będzie wieczór pełen poruszających doznań – powiedział prof. Rafał Wiśniewski.

Nowe utwory w sprawdzonym repertuarze

Dyrygentka koncertu Monika Wolińska w jednym z podcastów Narodowego Centrum Kultury powiedziała, że będzie to jej kolejny koncert prezentujący twórczość Kaczmarka, ale podchodzi do wybranego repertuaru jak do nowych utworów.

– Jeszcze raz patrzę w partyturę, na nowo staram się odkryć tę muzykę. Te dzieła za każdym razem brzmią podczas koncertów troszeczkę inaczej – powiedziała Monika Wolińska.

Organizatorem poniedziałkowego koncertu są Narodowe Centrum Kultury i Filharmonia Narodowa.

Jan A.P. Kaczmarek

Jan A.P. Kaczmarek urodził się 29 kwietnia 1953 r. w Koninie. Pochodzi z muzycznej rodziny. Jego dziadek był skrzypkiem, wykonywał m.in. muzykę na żywo do filmów w kinie. Jako dziecko Kaczmarek uczył się gry na fortepianie. Pierwszy sukces odniósł w liceum w Koninie, dla którego skomponował hymn szkolny, tworzył też muzykę do szkolnych przedstawień teatralnych. Marząc o karierze dyplomaty, rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podobno zdanie co do swojej kariery zmienił po odbyciu stażu w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Innym awangardowym teatrem, z którym współpracował w latach siedemdziesiątych, był Teatr Ósmego Dnia. Tam stworzył kameralną Orkiestrę Ósmego Dnia. Podczas trasy koncertowej po USA nagrali w 1982 r. płytę długogrającą "Music for the End" dla chicagowskiej, niezależnej wytwórni Flying Fish Records. W 1989 r. Jan A.P. Kaczmarek wyjechał do Los Angeles.

Kaczmarek jest autorem muzyki do takich filmów, jak m.in.: "Całkowite zaćmienie" i "Plac Waszyngtona" Agnieszki Holland, "Hania" Janusza Kamińskiego, "Horsemen – jeźdźcy Apokalipsy" Jonasa Akerlunda, "Dzieci Ireny Sendlerowej" Johna Kenta Harrisona i "Aż po grób" Aarona Schneidera. W ostatnich latach skomponował muzykę m.in. do "Doliny Bogów" Lecha Majewskiego (2019), "Magnezji" Macieja Bochniaka (2020), "Śmierci Zygielbojma" Ryszarda Brylskiego (2021) i do "Van Gogha" Daniela Fridella. W 2005 r. dostał Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel" Marca Forstera.

– W muzyce Jana A.P. Kaczmarka czuć słowiańską duszę, a jednocześnie ma ona w sobie lekkość i przejrzystość. Utwory Kaczmarka są bardzo melodyjne i wywołują natychmiastową reakcję emocjonalną. Czysty ton w Hollywood – powiedział pianista i kompozytor Aleksander Dębicz.

W 2004 r. Kaczmarek powołał Instytut Rozbitek – miejsce robocze spotkań artystów filmu, muzyki i teatru. Jest także twórcą festiwalu Transatlantyk, którego pierwsza edycja odbyła się w Poznaniu latem 2011 r.

W styczniu br. córka artysty Anastazja Davis zorganizowała w sieci zbiórkę na leczenie Jana A.P. Kaczmarka, który od dłuższego czasu cierpi na schorzenie neurologiczne o postępującym przebiegu – zanik wieloukładowy (MSA – multiple system atrophy). Jak poinformowała Davis, stan zdrowia artysty jest na tyle słaby, że całkowicie uniemożliwia mu pracę. Kompozytor nie może samodzielnie się poruszać i wymaga stałej opieki.

