Utrudnienia na kolei. W Kobyłce pociąg śmiertelnie potrącił człowieka Cyryl Skiba 19.06.2024 10:54 Śmiertelny wypadek na kolei. W Kobyłce w powiecie wołomińskim pociąg potrącił człowieka. Są utrudnienia na trasie Warszawa-Białystok.

Wypadek na kolei (autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/Facebook)

Śmiertelne potrącenie na torach w Kobyłce w powiecie wołomińskim. Są utrudnienia w kursowaniu pociągów na trasie Warszawa-Białystok. Do zdarzenia doszło kilka minut przed godziną 8.

- Śmierć poniósł człowiek. Pociąg pospieszny jadący z Warszawy do Białegostoku potrącił tego człowieka. Z pociągu ewakuowali się czy wyszli samodzielnie ludzie. Dalsze nasze działania, jakie tam prowadziliśmy, to właśnie pomoc w przemieszczeniu osób jadących tym pociągiem, około 180 osób, do pociągu podstawionego przez PKP - relacjonuje Jan Sobków z Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.



Są utrudnienia w kursowaniu pociągów - możliwe są opóźnienia, odwołania i skrócone relacje.

