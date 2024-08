Julia Szeremeta zawalczy o finał w boksie. „Nikt przed igrzyskami nie stawiał jej w roli faworyta” Przemysław Paczkowski 07.08.2024 15:44 Julia Szeremeta po raz czwarty wyjdzie na olimpijski ring. Rywalką Polki w walce o finał będzie wicemistrzyni olimpijska z Tokio Nesthy Petecio z Filipin. — Nikt przed igrzyskami nie stawiał Julii w roli faworyta — mówi w rozmowie z Polskim Radiem RDC trener boksu Zbigniew Raubo.

Julia Szeremeta na IO w Paryżu (autor: Szymon Sikora, Marek Biczyk i Robert Hajduk/PKOl)

Julia Szeremeta zmierzy się z Filipinką Nesthy Petecio o finał bokserskiej kat. 57 kg na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Polka niespodziewanie dotarła do półfinału swojej kategorii.

Trener boksu Zbigniew Raubo podkreśla, że nikt przed igrzyskami nie stawiał Julii w roli faworyta.

— A tu nagle wyskakuje jakaś tam Julka Szeremeta z Lublina, której nie znam. Obserwuję walki. Mówię, no nie, przecież ona chyba nie zdaje sobie sprawy, że jest na igrzyskach, bo ona się tym bawi — mówi Raubo.

Awansem do półfinału Polka zapewniła sobie już co najmniej brązowy medal igrzysk. To pierwszy olimpijski krążek polskiego boksu od 1992 roku, kiedy brąz w Barcelonie zdobył Wojciech Bartnik.

