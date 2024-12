„Profil Absolwenta ma być wskazówką, do czego służy szkoła”. Debata RDC

W Polskim Radiu RDC debatowaliśmy o powstającym projekcie Instytutu Badań Edukacyjnych. Ma on stworzyć Profil Absolwenta. Będzie to opis kompetencji każdego ucznia, który kończy szkołę lub przedszkole, niezbędnych do dalszego rozwoju osobistego i edukacyjnego dziecka.