Wywieźli do lasu i pobili pałką. Byli policjanci z Mławy skazani Alicja Śmiecińska 13.12.2022 11:58 Piotr Sz. został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, a Tomasz B. na karę grzywny. Ma zapłacić 3 tysiące. Obaj byli oskarżeni o przekroczenie uprawnień i pobicie obywatela Ukrainy.

Byli policjanci z Mławy skazani (autor: RDC)

Do przekroczenia uprawnień przez policjantów z Mławy doszło we wrześniu ubiegłego roku. Funkcjonariusze zamiast do izby zatrzymań wywieźli obywatela Ukrainy do lasu.Tam Ukrainiec został pobity pałką.

- Wydany wyrok jest sprawiedliwy, oskarżeni ponieśli podwójną karę - komentuje sędzia Wioletta Orłowska.

- Pomimo wydania wyroku skazującego moi oskarżeni są karani jakby podwójnie. Proszę zwrócić uwagę na to, że oboje stracili pracę. To też jest dolegliwość dla oskarżonych - dodaje sędzia.

Jesteśmy zadowoleni z wyroku - komentuje prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński.



- Jeśli chodzi o udział w zdarzeniu, Piotr S. to jego udział był znaczący, jego udział był wiodący. Natomiast jeśli chodzi o udział w tym zdarzeniu objętym aktem oskarżenia, przez Tomasza B. to jego udział był znaczeni mniejszy. Oskarżony ten od początku współpracował z prokuraturą, złożył obszerne i szczegółowe wyjaśnienia - zaznacza prokurator.

Przed pozbawieniem obcokrajowca wolności - jeden z funkcjonariuszy użył jego karty płatniczej.

Chciał wypłacić pieniądze, ale na koncie mężczyzny nie było żadnych środków.

