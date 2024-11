Próba porwania dziecka w Ciechanowie. Nowe informacje ws. podejrzanego mężczyzny Alicja Śmiecińska 14.11.2024 13:51 Prokuratura skierowała wniosek do sądu o przeprowadzenie czterotygodniowej obserwacji psychiatrycznej mężczyzny, który we wrześniu miał próbować porwać 11-latka w Ciechanowie. Jednodniowe badanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, czy 38-latek jest poczytalny.

Chciał porwać dziecko w Ciechanowie. Nowe fakty (autor: Pixabay)

Prokuratur rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski powiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że prokuratura skierowała wniosek do sądu o przeprowadzenie czterotygodniowej obserwacji psychiatrycznej.

— Biegli w oparciu o posiadaną dokumentację medyczną, jak również o badania ambulatoryjne, nie byli w stanie się wypowiedzieć na temat tego, czy osoba ta miała zachowaną w chwili popełnienia przestępstwa, zdolność do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. Biegli zawnioskowali o obserwację sądowo-psychiatryczną w stosunku do tej osoby — przekazał Bońkowski.

Do próby porwania 11-latka doszło we wrześniu przy ulicy Płockiej. Napastnik przewrócił chłopca, który jechał na rowerku i próbował wciągnąć go do samochodu. Przeszkodził mu w tym odważny 16-latek.

Dzięki świadkom, którzy zapamiętali tablice rejestracyjne, udało się podejrzanego namierzyć jeszcze tego samego dnia. Usłyszał zarzuty i został na 3 miesiące aresztowany. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

