„Mieszkanie za remont” w Ciechanowie Iwona Rodziewicz-Ornoch 01.12.2022 13:12 Radni zdecydowali, że osoby oczekujące na lokal komunalny będą mogły szybciej go otrzymać. Warunkiem będzie - przeprowadzenie na własny koszt napraw.

mieszkanie za remont w Cichanowie (autor: UM Ciechanów)

Rada Miasta uaktualniła kryteria ubiegania się o najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów. Od 1 stycznia 2023 r. możliwe będzie otrzymanie lokalu przeznaczonego do remontu w zamian za wykonanie go przez przyszłego najemcę. To odpowiedź na liczne wnioski mieszkańców, oczekujących na mieszkanie i deklarujących chęć wykonania remontu mieszkania w zamian za przyspieszoną możliwość najmu.

O najem mieszkania w zamian za remont będą mogły wnioskować wyłącznie osoby umieszczone na rocznych listach oczekujących na przydział.

Pierwszeństwo będą mieli ci, którzy czekają najdłużej. Znaczenie będzie też miała liczba osób w gospodarstwie domowym.

– Chcemy zwiększyć odpowiedzialność najemców - podkreśla Sekretarz Miasta Ciechanów Adrianna Saganek.

Dodaje, że zdawane mieszkania są często zdewastowane. Radni liczą, że samodzielny remont sprawi, że najemcy będą bardziej dbali o lokale.

Program ruszy od stycznia.

