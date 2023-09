Są wyniki sekcji zwłok pilota awionetki. Zginął w wypadku koło Białobrzegów RDC 22.09.2023 10:38 Urazy typowe dla wypadku komunikacyjnego przyczyną zgonu pilota awionetki, który zginął w wypadku pod Białobrzegami - wykazała sekcja zwłok. Pilot leciał z okolic Opola do miejsca zamieszkania w pobliżu Sokołowa Podlaskiego.

Są wyniki sekcji zwłok pilota awionetki. Zginął w wypadku koło Białobrzegów

Sekcja zwłok pilota awionetki, która we wtorek rozbiła się w pow. białobrzeskim, wykazała, że przyczyną zgonu mężczyzny były urazy typowe dla wypadku komunikacyjnego - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska. - Pobrana została także krew do badań toksykologicznych. Na wyniki musimy jeszcze poczekać – zaznaczyła prokurator.

Przyczyny wypadku bada komisja

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 17.40 w miejscowości Brzeska Wola w pow. białobrzeskim. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn, pilot samolotu ultralekkiego STORCH, stracił panowanie nad maszyną i awionetka spadła na pole z uprawą borówek. Według świadków wypadku, tuż przed katastrofą samolot leciał bardzo nisko nad ziemią.

Po kilkuminutowej reanimacji 55-latek z ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Radomiu. Niestety mężczyzny nie udało się uratować.

Śledczy czekają teraz na ekspertyzę Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która ustala przyczynę katastrofy.

