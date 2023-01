W Charkowie rakieta uderzyła w blok. Zginęła jedna osoba

Jedna osoba zginęła po uderzeniu rakietowym w budynek mieszkalny w Charkowie. W obwodzie ługańskim mieszkańcy są masowo deportowani do Rosji. Ich mieszkania mają posłużyć rosyjskim żołnierzom. Rosja przygotowuje się do kolejnego zmasowanego uderzenia. Poniedziałek to 341. dzień wojny w Ukrainie.