Zmiany w ruchu na Woli w związku z budową tramwaju na Kasprzaka. Nowa jezdnia dla kierowców do centrum Adam Abramiuk 28.01.2023 09:21 Kolejne duże utrudnienia na Woli w zawiązku z budową tramwaju na Kasprzaka. Od soboty, 28 stycznia, kierowcy pojadą już nową jezdnią ulicy Wolskiej w kierunku centrum. Zmienią się też trasy autobusów linii 197 i N42 - poinformował stołeczny ratusz.

1 Od soboty utrudnienia w związku z budową tramwaju na Kasprzaka (autor: UM Warszawa)

Tramwajarze rozpoczną wprowadzanie zmian w sobotę, 28 stycznia, od godz. 16 od ul. Kasprzaka. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Płocką i Krzyżanowskiego do ul. Bema, nadal zajęte będą lewe pasy obu jezdni (wzdłuż torowiska). Dla pieszych i rowerzystów udostępniona będzie zebra przez ul. Skierniewicką, wyposażona w sygnalizację świetlną. Dla kierowców na skrzyżowaniu z Płocką także uruchomione zostaną sygnalizatory drogowe.

Na nitce w stronę Bemowa – pomiędzy ul. Skierniewicką a Płocką – dostępne będą cztery pasy ruchu: dwa do jazdy prosto i po jednym do skrętów w prawo lub w lewo. Pojazdy transportu publicznego, będą uprawnione do jazdy prosto także z prawoskrętu. Za Płocką, cały czas w tym samym kierunku, ruch prowadzony będzie dwoma pasami: prawy będzie buspasem, lewy pozostanie ogólnodostępny. Na skrzyżowaniu z Bema jezdnia rozszerzy się do trzech pasów: prawo- i lewoskrętu oraz do pasa jazdy prosto. Także i tutaj pojazdy transportu publicznego będą uprawnione do jazdy prosto także z prawego pasa.

Koniec buspasa w stronę centrum

Na jezdni Kasprzaka w stronę centrum, pomiędzy Bema a Krzyżanowskiego, przestanie obowiązywać buspas. Na samym skrzyżowaniu z Krzyżanowskiego kierowcy będą mogli skorzystać z pasów: do skrętu w lewo, jazdy prosto oraz jazdy prosto i w prawo. Zmiany na ul. Kasprzaka obowiązywać będą ok. miesiąca.

Także w sobotę, 28 stycznia, ale o godz. 18 wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na ul. Wolskiej pomiędzy Elekcyjną i Ordona a Sowińskiego. Będą się one wiązać z kontynuacją przebudowy przejścia podziemnego, budową kładki i wiaduktu nad torowiskiem w pasie rozdziału oraz robotami przy sieci wodno-kanalizacyjnej na północnej jezdni ul. Wolskiej. W związku z pracami, jezdnia ulicy Wolskiej w stronę Bemowa zostanie zamknięta na wysokości ul. Redutowej.

Dla kierowców poruszających się ul. Wolską w stronę Bemowa od skrzyżowania z Elekcyjną dostępne będą dwa pasy, zwężające się do jednego na wysokości cerkwi. Na skrzyżowaniu z Redutową będzie można z niego skręcić w prawo lub jechać prosto. Ci, którzy pojadą prosto – w stronę Bemowa – poruszać się będą jednym pasem jezdni środkowej ("pod prąd"). Na jezdnię północną wrócą przewiązką urządzoną przed skrzyżowaniem z ul. Sowińskiego. Kierowcy nie będą też mieli możliwości wyjechania z Redutowej w prawo. Zalecany objazd do ul. Połczyńskiej poprowadzi ul. Górczewską i Powstańców Śląskich.

Na jezdni Wolskiej w stronę centrum, od skrzyżowania z Sowińskiego, będą dwa pasy ruchu, w tym jeden – prawy – buspas. Poruszający się tą jezdnią nie będą mieli możliwości skrętu w lewo w ul. Redutową. Do Redutowej dojazd będzie możliwy ul. Kasprzaka, Ordona i Wolską, a do Jana Kazimierza i Sowińskiego ul. Kasprzaka, Ordona i samego Jana Kazimierza.

Natomiast kierowcy poruszający się ul. Redutową odzyskają możliwość skrętu w lewo w ul. Wolską. Będą mogli pojechać dwoma pasami (z miejscowym zwężeniem do jednego) ul. Wolskiej w stronę centrum lub do ul. Kasprzaka.

Taka organizacja ruchu potrwa ok. dwa miesiące – do ostatniego tygodnia marca.

W tym czasie autobusy linii 197 zostaną wycofane z pętli przy Cmentarzu Wolskim – będą kończyły trasę na przystanku Reduta Wolska, u zbiegu ulicy Redutowej i Wolskiej. "Dalszą podróż będzie można kontynuować tramwajami linii 11, 13, 26, 27 i 78, które będą kursowały ulicą Wolską bez zmian. Zmienioną trasą pojadą również autobusy nocnej linii N42" - przekazał ZTM.

Postępy w budowie

Prace przy budowie tramwaju na Kasprzaka ruszyły w marcu 2022 roku. Dziś gotowych jest już ponad pół kilometra nowych torów – między ul. Skierniewicką a Karolkową.

W ramach przebudowy powstanie nowy węzeł rozjazdowy, który pozwoli tramwajom skręcać także w kierunku ul. Wolskiej. Dotychczas nie było takiej możliwości. Pasażerowie skorzystają z nowych przystanków: przy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy Ordona. Na całej długości torów posadzony zostanie zielony rozchodnik. Dosadzone zostaną też 94 nowe drzewa.

Tramwajarze nadal pracują nad budową torów wzdłuż Kasprzaka i węzła u zbiegu ul. Wolskiej, Kasprzaka i Elekcyjnej.

Źródło: PAP Autor: Adam Abramiuk