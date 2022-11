Wymiana lamp na ulicach Warszawy na półmetku Przemysław Paczkowski 09.11.2022 07:19 Już połowa z zamówionych przez miasto ponad 38 tys. ledowych opraw SAVA oświetla warszawskie ulice. Wymiana starych, sodowych lamp zakończy się w pierwszej połowie przyszłego roku. Dzięki montażowi nowych opraw oświetleniowych, stolica zaoszczędzi – według przewidywanych w przyszłym roku cen prądu - 35 mln zł rocznie.

Wymiana lamp na ulicach Warszawy na półmetku (autor: UM Warszawa)

Nowe lampy dają bardziej komfortowe, jaśniejsze światło. Dyrektor Zarządu Dróg Łukasz Puchalski mówił, że to też dla miasta duże oszczędności.

- Projekt, który kosztuje nas niespełna 40 mln zł zwróci się w ciągu niespełna dwóch lat. Jesteśmy na półmetku realizacji tego projektu, realizujemy kolejny. Warszawa jest wyjątkowym miastem, ponieważ my, jak nieliczni, mamy infrastrukturę energetyczną, która należy do nas, do samorządu - tłumaczył Puchalski.





Wymiana starych sodowych latarni zakończy się w pierwszej połowie przyszłego roku. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie kolejny przetarg na nowe lampy. Tym razem będą wymieniane na ulicach zarządzanych przez dzielnice.

