Kilka tygodni utrudnień. Ważne zmiany dla pasażerów kolei [SPRAWDŹ]

Peron nr 9 Warszawy Zachodniej będzie zamknięty przez kolejne cztery weekendy — poinformowały PKP PLK. Rusza tam budowa nowych urządzeń dynamicznej informacji pasażerskiej. Będzie się to wiązało się ze zmianami pociągów, które kursują linią obwodową. To w sumie 140 pojazdów regionalnych i aglomeracyjnych na trasach do Radomia, Piaseczna czy Warszawy Gdańskiej.