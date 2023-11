Wjazd na podziemny parking kosztem pieszych? „To niebezpieczne” [ZOBACZ] Miłosz Kuter 09.11.2023 19:06 Dla kierowców szeroki wyjazd z parkingu zabezpieczony szlabanami a dla przechodniów wysokie krawężniki słupy i łańcuchy — tak jest na warszawskiej Woli, na której właściciel biurowca ogrodził chodnik. Piesi, żeby móc przejść, muszą iść ulicą. — Kierowca wyjeżdżający może mieć problem z zobaczeniem przechodnia — mówi mieszkanka.

Właściciel biurowca na warszawskiej Woli ogrodził chodnik. Dla samochodów wyznaczył szeroki wyjazd z parkingu, zabezpieczony szlabanami a dla przechodniów zaplanowano wysokie krawężniki słupy i łańcuchy. Żeby móc przejść dalej trzeba iść ulicą.

Mieszkanka pobliskiego apartamentowca przyznaje, że jest to niebezpieczne.

— To nie jest najlepsze miejsce do przechodzenia dla pieszych. Sama bym się o to pewnie nie pokusiła. Z tego co widzę, to kierowca wyjeżdżający może mieć problem z zobaczeniem przechodnia — mówi mieszkanka.

Firma w tej sprawie zleciła konsultacje z inżynierem ruchu. Adam Orzechowski z Miasto Jest Nasze ocenia, że decyzja była nietrafiona.

— Czy to nie powinno być zrobione dużo wcześniej, w momencie kiedy taka organizacja ruchu została tam wprowadzona? Efekt jest taki, że teraz dzieci chodzące każdego dnia do przedszkola muszą nadrabiać drogi, przechodząc przez takie miejsca, które naprawdę nie są już teraz bezpieczne — oznajmia Orzechowski.

