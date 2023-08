Utrudnienia na linii otwockiej. Pociagi SKM opóźnione nawet do 45 minut RDC 25.08.2023 07:58 Utrudnienia w ruchu pociągów na linii otwockiej. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S10 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut - poinformował przewoźnik. Kolei Mazowieckiej linii R7 - poinformował natomiast stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego. Niektóre pociągi mogą zostać odwołane - dodał.

Pociąg SKM (autor: SKM/Facebook)

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii otwockiej w Warszawie. Około godziny 7.00 w Okolicy Stacji Warszawa Wawer pracująca tam koparka uderzyła w jadący pociąg Intercity. Nikt z pasażerów do Chełmna nie ucierpiał - uszkodzona została jednak lokomotywa.

- Pociąg z powodu awarii lokomotywy zatrzymał się na stacji Wawer - mówi Marta Ziemska z biura prasowego Intercity. - Tam podróżni oczekują na pociąg „Kochanowski”, który zawiezie ich do Lublina, a następnie podróżni przesiądą się do pociągu regionalnego, który zawiezie ich dalej do Chełma - dodaje.



Około 120 pasażerów jest pod opieką Konduktorską. Zdarzenie wywołało opóźnienia innych pociągów.

„Z przyczyn niezależnych od przewoźnika, na stacji Warszawa Wawer występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S10 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut. Ponadto, pociąg SKM linii S10 nr 99509 że stacji Warszawa Wschodnia (odjazd o godz. 7:21) do stacji Otwock został odwołany w całej relacji” - poinformowała na Facebooku Szybka Kolej Miejska.

To nie jedyne piątkowe wydarzenie z udziałem pociągu Intercity. Skład relacji Lublin–Wrocław został, bowiem skierowany na niewłaściwy tor i zamiast na Warszawę Gdańską został wysłany na Warszawę Wschodnią. "Pociąg został skierowany mylnie na niewłaściwy tor, ale maszynista zatrzymał się na rozjazdach i poinformował o tym fakcie dyżurnego. To powoduje opóźnienia pociągów" - poinformowała Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity.

Dodała, że w przypadku takich zdarzeń również będzie to wyjaśniała komisja kolejowa.

"Nie było zagrożenia dla pasażerów. Pociąg wycofano w kierunku Warszawy Gdańskiej i przyjechał na stację z ok. 30 minutowym opóźnieniem. Powołana została komisja kolejowa, która zbada przyczyny zdarzenia" - podały z kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Występują utrudnienia w ruchu. Informacje o aktualnych utrudnieniach i opóźnieniach można znaleźć na portalu pasażera (www.portalpasazera.pl), zarządcy infrastruktury kolejowej.

Utrudnienia na linii Warszawa-Łódź

To jednak nie jedyne utrudnienia na kolei. Wciąż odwoływane lub opóźnione są pociągi na linii Warszawa-Łódź. To po czwartkowym wypadku.

W okolicach Skierniewic pociąg Kolei Mazowieckich nie zatrzymał się na czerwonym świetle i najechał na pociąg towarowy - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. - Wśród pasażerów - według posiadanych przez nas informacji - nie ma osób poszkodowanych. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśni komisja. Będziemy monitorowali rozwój zdarzeń i dążyli do pełnego wyjaśnienia sprawy - wskazał.

Jak przekazała rzecznik KM Donata Nowakowska w pociągu osobowym było ok. 30 pasażerów i obsługa składu.

Ze wstępnych ustaleń PKP PLK wynika, że pociąg towarowy poruszał się po torze po uzyskaniu sygnału zezwalającego na jazdę. Wyjaśniane jest, dlaczego na tym samym torze znalazł się pociąg pasażerski i jakie były przyczyny kolizji.

Czytaj też: Utrudnienia na kolei. Powołano specjalny zespół do nadzoru kursowania pociągów