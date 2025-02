Jest szansa na odbudowę zabytkowego dworu na Ursynowie Przemysław Paczkowski 17.02.2025 06:11 Zabytkowy dwór na Ursynowie może zostać odbudowany. Urząd m. st. Warszawy poinformował o rozpoczęciu prac nad nowym planem miejscowym dla rejonu ulicy Kłobuckiej. Na tym obszarze do niedawna stał dwór, który należał kiedyś do ojca chrzestnego Fryderyka Chopina.

Dwór na Wyczółkach został rozebrany (autor: Paweł Lenarczyk – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów)

Urzędnicy i radni chcą uratować warszawską „Żelazową Wolę”. Ruszają pracę nad planem miejscowym dla rejonu ulicy Kłobuckiej na Ursynowie. W tym obszarze do niedawna stał zabytkowy dwór, który został rozebrany przez właściciela.

Dzielnicowi radni chcą wpisania w nowy plan miejscowy odbudowy budynku.

Jak mówi radny Ursynowa Paweł Lenarczyk z Polski 2050, dwór należał do Fryderyka Skarbka.

- Był chrzestnym Fryderyka Chopina, bo to właśnie od jego imienia Fryderyk Chopin ma swoje imię. Chcieliśmy tutaj upamiętnić te związki pomiędzy Fryderykiem Skarbkiem, Fryderykiem Chopinem. Uważamy, że można byłoby tutaj stworzyć taką naszą warszawską „Żelazową Wolę” - tłumaczy.



Zastępca rzeczniczki m. st. Warszawy Marzena Gawkowska mówi natomiast, że miasto czeka na wnioski mieszkańców do nowego planu.

- Mieszkańcy mogą uczestniczyć w tworzeniu planu, swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie wniosku do planu. Wnioski do planu można składać do 6 marca - dodaje.



Walkę o odbudowę dworu zapowiedział również Mazowiecki Konserwator Zabytków.

