Długie kolejki Ukraińców przed urzędem w Warszawie. To przez zmianę w ustawie Adrian Pieczka 16.04.2024 20:12 Długie kolejki Ukraińców przed oddziałem ukraińskiego Państwowego Przedsiębiorstwa „Dokument” w Warszawie. Powodem są zmiany ustawy o mobilizacji Ukrainy, która została przyjęta w ubiegły czwartek. W związku z tym obywatele Ukrainy muszą zaktualizować swoje dokumenty.

2 Kolejki przed oddziałem ukraińskiego Państwowego Przedsiębiorstwa „Dokument” w Warszawie (autor: RDC)

Przez zmiany w ustawie o mobilizacji Ukrainy obywatele tego kraju muszą zaktualizować swoje dokumenty. Przez to tworzą się ogromne kolejki przed oddziałem ukraińskiego Państwowego Przedsiębiorstwa „Dokument” w Warszawie.

Jak powiedzieli naszemu reporterowi oczekujący, system jest mocno przeciążony.

Wszyscy obywatele zarejestrowani do służby wojskowej muszą zaktualizować swoje dane w systemie w ciągu 60 dni. To pozwoli ukraińskim władzom rozeznać, ile osób zdolnych do noszenia broni jest na miejscu, a ile wyjechało za granicę.

