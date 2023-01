Tragiczny wypadek w sortowni. 25-latek wpadł do maszyny do rozdrabniania śmieci RDC 11.01.2023 21:33 25-latek zginął w wypadku w sortowni odpadów przy ulicy Zarzecze w Warszawie. Mężczyzna wpadł do maszyny do rozdrabniania śmieci.

Do tragicznego zdarzenia doszło ok. godz. 17:00. 25-latek wpadł do maszyny, która rozdrabnia śmieci.

– Mężczyzna wpadł do tego urządzenia, jego ciało zostało rozczłonkowane. Na miejscu była policja oraz pogotowie ratunkowe. Lekarz stwierdził zgon – relacjonuje Radiu dla Ciebie Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.

Działania straży pożarnej zakończyły się ok. 18:30, później na miejscu pozostała policja.

Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków i dwie grupy operacyjne.

