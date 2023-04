Szef MON Mariusz Błaszczak: w wakacje dwutygodniowe szkolenie wojskowe dla ochotników Natalia Rozbicka 13.04.2023 09:02 „Trenuj jak żołnierz” - rusza nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej. Zapowiedział go na antenie Radia dla Ciebie szef MON Mariusz Błaszczak. Minister ujawnił też szczegóły programu dla ochotników.

Szef MON Mariusz Błaszczak (autor: RDC)

„Trenuj jak żołnierz” to nowa odsłona znanej już akcji „Trenuj z wojskiem”. To dwutygodniowe szkolenia wojskowe, które odbędą się w wakacje - zapowiedział w Radiu dla Ciebie wicepremier.

- Jest to informacja, którą po raz pierwszy podaję na antenie Radia dla Ciebie. Dziś zaproponujemy nowy program pod nazwą „Trenuj jak żołnierz”. Na dwa tygodnie zaproponujemy takie zajęcia wszystkim chętnym - powiedział w audycji „Poranek RDC” Mariusz Błaszczak.





Program daje ochotnikom wiele możliwości.

- Daje sposobność przeszkolenia się z obsługi broni, z zasad samoobrony, z zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, z zasad przetrwania. To też jest ważne, bo powinniśmy być przygotowani na wszelkie okoliczności - mówił wicepremier.

„Trenuj jak żołnierz” to poszerzona, 16-dniowa wersja szkoleń dla ochotników znanych z projektu jednodniowych szkoleń "Trenuj z wojskiem". Ta edycja będzie podzielona na dwa etapy – pierwszy to dwudniowe poznanie jednostki i wojska, w maju, a drugi to 14-dniowe szkolenie w wakacje, prowadzone w 30 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Uroczysta inauguracja akcji odbyła się dziś o 11. Z mikrofonem był tam nasz reporter.

